Wenn Sie das vor Ihrer Wohnungstüre entdecken, sollten Sie skeptisch sein

Die Polizei warnt vor einer vermeintlichen Einbruchsmasche, mit der Langfinger versuchen, leerstehende Wohnungen auszumachen. Auf ein Detail sollten Sie achten.

Sie öffnen die Tür und ein Schaumstoffteil fällt zu Boden? Dann sollten Sie die Polizei rufen. In Mainz wurde im Jahr 2018 die Haustür eines Einfamilienhauses auf diese Weise präpariert. Zuvor war den Bewohnern ein unbekannter Mann aufgefallen, der sich zur Mittagszeit an der Haustür aufgehalten, aber nicht geklingelt hatte.

Fiese Einbruchsmasche? Das könnte dahinter stecken

Hinter dem Schaumstoffteil könnte eine ausgeklügelte Masche von Einbrechern stecken, wie die Polizei Mainz damals vermutete. Der Schaumstoff wird vermutlich zwischen die Tür gesteckt, um herauszufinden, ob die Wohnung in letzter Zeit betreten wurde - liegt er nämlich am Boden, weiß der Einbrecher, dass die Tür geöffnet wurde und jemand zuhause ist. Steckt der Schaumstoff jedoch für längere Zeit drin, könnte der Bewohner im Urlaub sein. Die perfekte Gelegenheit also für Einbrecher zuzuschlagen.

Die Polizei Mainz rät dazu solche Präparierungsgegenstände spurenschonend zur Seite zu legen und die Beamten zu verständigen.

Video: So schützen sich Promis vor Einbrechern

Lesen Sie auch: Kommissar erklärt: So öffnen Einbrecher Haustüren - ohne, dass Sie es bemerken. Oder: An diesem Tag in der Woche sollen die meisten Einbrecher auf der Lauer sein.