Die Schafskälte 2023 – was ist dran und was erwartet unsere Pflanzen?

Droht Schnee?

Mitte Juni könnte sie wieder drohen, die Schafskälte. Wenn der Kälteeinbruch zuschlägt, sollte man die Pflanzen auf dem Balkon und im Garten rechtzeitig vor Frost schützen.

Auch wenn es bis zum Juni schon viele sommerliche Tage geben kann – mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommt es jedes Jahr Mitte des Monats zu einem von kalter Polarluft verursachten Kälterückfall. Der Deutsche Wetterdienst berechnet die Wahrscheinlichkeit im Zeitraum vom 10. bis 12. Juni mit 80 Prozent. Und das ist ziemlich hoch, wenn man bedenkt, dass es die sorgsam erst nach den Eisheiligen ausgepflanzten Blumen und Gemüse nachhaltig schädigen kann.

Wann kommt die Schafskälte 2023?

+ Schneeregen von einem Moment auf den anderen – während der Schafskälte nicht unwahrscheinlich. © Arnulf Hettrich/Imago

Genau datieren lässt sich die Schafskälte nicht, in der Regel tritt sie zwischen dem 4. und 20. Juni ein. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass die Polarluft Bodenfrost bringt, doch Temperaturen unter zehn Grad Celsius sind durchaus möglich. Denn wäre es nur der Regen, für den die Wahrscheinlichkeit steigt, kein Problem. Aber Frost kann, das wissen auch Bauern, die Ernte beeinträchtigen. Schäfer wiederum scheren Ihre Schafe deswegen auch meist erst Ende Juni, wenn keine Kälte mehr droht, damit die Tiere, vor allem die Lämmer, ohne ihr dickes Fell nicht frieren müssen. Daher kommt auch der Name dieses regelmäßig auftretenden Wetterphänomens, das als „meteorologische Singularität“ bezeichnet wird.

In manchen Regionen gibt es zwei Kältephasen

Im Alpenraum kann es je nach Höhenlage sogar zu zwei Kältephasen kommen, einmal um den 4. Juni und ein zweites Mal zwischen dem 15. und 21. Juni. Erst danach kann man dort wieder aufatmen.

Bisher sind die Wetteraussichten für den Zeitraum im Juni 2023 ganz gut, es soll verhältnismäßig warm werden. Aber Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sollten gewappnet sein, dass das Wetter jederzeit umschlagen kann und die Pflanzen gegebenenfalls beispielsweise mit Reisig oder einem Vlies vor Kälte schützen.

Die nächsten anstehenden sogenannten Lostage, an denen nach alten Bauernregeln Wettervorhersagen getroffen werden, sind der Johannistag am 24. Juni und der Siebenschläfertag am 27. Juni.

Rubriklistenbild: © Arnulf Hettrich/Imago