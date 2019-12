Schäden am Haus durch Silvesterraketen: Wann zahlt die Versicherung?

Silvesterraketen kommen schon mal von der Spur ab - und beschädigen Gebäude. Dafür können Versicherungen aufkommen. Es kommt jedoch auf die Details an.

Berlin - Die Silvesternacht ist meist von Alkohol, Party und Feuerwerk geprägt. Da verwundert es kaum, dass es bei dieser Kombination oft zu ungewollten Unfällen und Beschädigungen kommt. Raketen verirren sich in Hauseingänge, Böller werden zu früh gezündet und betrunkene Partygäste beschädigen fremdes Eigentum. Wer kommt für die Schäden auf?

Schäden an Silvester: Wann zahlt die Gebäudeversicherung?

Beschädigen Silvesterraketen und andere Böller ein Wohnhaus, zahlt die Gebäudeversicherung die Schäden - im Fall von Mietern jene des Vermieters. Darauf weist der Deutsche Mieterbund hin. Das gilt besonders, wenn die Schäden von Dritten verursacht wurden, die nicht ermittelt werden können.

Hausratversicherung: Brandschäden im eigenen Haus nach Silvester

Wird auch Eigentum des Mieters beschädigt, kommt dessen eigene Hausratversicherung dafür auf - es sei denn, es lässt sich ermitteln, wer die Schäden verursacht hat. Ist man selbst daran beteiligt, zahlt die Hausratversicherung nur einen Teil des Schadens.

In diesen Fällen kommt die Privathaftpflichtversicherung für Silvester-Schäden auf

Wer an Silvester Böller zünden will, ist mit einer Privathaftpflichtversicherung auf der sicheren Seite. Sollten Sie nämlich auf einer Feier in einem Haus oder im Hausflur eines Mietshauses einen Schaden verursachen, springt diese für Sie ein. Haben Sie keine Versicherung abgeschlossen, müssen Sie den Schaden aus eigener Tasche bezahlen.

Und grundsätzlich gilt: Die Haftpflichtversicherung zahlt nicht oder nicht vollständig, wenn der Schaden mutwillig oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

Wirft zum Beispiel ein Partygast einen Böller auf den Nachbarbalkon eines Mietshauses und beschädigt dabei das Geländer, muss der Gastgeber zahlen.

