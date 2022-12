Hohe Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung? Acht Pflanzen können Abhilfe schaffen

Von: Ines Alms

Zu viel Luftfeuchtigkeit in der Wohnung kann zur Bildung von Schimmel führen. Wie gut, dass einige Zimmerpflanzen diese sehr gern aufsaugen.

Wer seine Wäsche in der Wohnung trocknet, viel kocht und der Heizung spart, erhöht in diesem Moment den Feuchtigkeitsgehalt in der Wohnung ziemlich. Auch das Lüften bei nasser Witterung oder alte Bauweisen bei Gebäuden sorgen oft für eine klamme Atmosphäre. Gesund ist das nicht. Zimmerpflanzen wie die Birkenfeige oder die Glücksfeder fühlen sich dafür umso wohler und verbessern die Luftqualität.

Acht Zimmerpflanzen, die eine zu hohe Luftfeuchtigkeit senken

Sukkulente wie Echeverien und Aloe Vera sollen die Luftfeuchtigkeit verringern. © Panthermedia/Imago

Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei 40 bis 60 Prozent liegen. Liegt sie darunter, können beispielsweise die Schleimhäute austrocknen und so Erkältungen begünstigen. Ist die Luft zu feucht, können Symptome wie Müdigkeit, Allergien oder Atemwegserkrankungen auftreten. Kommt ein muffiger Geruch hinzu, kann dies ein Hinweis auf Schimmel sein.

Blumenliebhaber erhöhen die Luftfeuchtigkeit oft zusätzlich, wenn sie Pflanzen halten, die selbst viel Gießwasser benötigen und dementsprechend aber auch viel davon, etwa 90 Prozent, wieder an die Umgebung abgeben, erklärt das Portal Myhomebook.de. Dazu zählen beispielsweise der Papyrus oder die Calla. Auch die Anzahl der Pflanzen spielt eine Rolle, je mehr in einem Raum stehen, desto feuchter wird dieser.

Die folgenden Pflanzen hingegen verringern die Luftfeuchtigkeit und bilden Sauerstoff, sorgen also für ein prima Klima in den eigenen vier Wänden:

Drachenbaum Glücksfeder Echeverien Palmen wie die Yucca-Palme Geldbaum Bogenhanf Aloe Vera Moos (Syntrichia caninervis)

Wer sich mit einer höheren Luftfeuchtigkeit ganz wohlfühlt, kann beim Pflanzenkauf auch zu Exemplaren greifen, die beispielsweise auch im Badezimmer ideal stehen.