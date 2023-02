Saatgut vorquellen: Wie Sie die harte Samenschale knacken

Samen keimen besser, wenn sie vorher in Wasser quellen durften. © nhatipoglu/Imago

Saatgut braucht manchmal etwas länger, um zu keimen. Damit der Start schneller klappt, lohnt es sich, die Samen vorquellen zu lassen.

Mehr zum Thema Saatgut vorquellen: Es muss nicht immer Wasser sein

Wer im Winter nicht länger tatenlos in seinem Zimmer sitzen möchte, der kann bereits jetzt mit der Gartenarbeit starten. Denn mit etwas Feingefühl und dem Wissen um die Befindlichkeiten von zarten Samenkörnern können auch in der eher dunklen Jahreszeit schon einige Keimlinge heranwachsen und Freude bereiten. Später wandern die Zöglinge dann ins Beet um. Damit das gelingt, müssen sich Gartenfans aber zuerst ihr Saatgut genau anschauen.

Welche Flüssigkeiten sich neben Wasser noch gut eignen, um Samen vorquellen zu lassen, weiß 24garten.de.

So manches Saatgut ist so schwer zu knacken wie eine Nuss. Natürlich nur im übertragenem Sinne, aber die harten Schalen so einiger Samen können die Anzucht von Gemüse erschweren. Die kleinen Körner enthalten alles, was die Pflanze braucht, um heranzuwachsen. Nur sind sie auch besonders geschützt, damit sie auch wirklich nur in der perfekten Umgebung heranwachsen und ihre Lebenskraft nicht umsonst verbrauchen. Das bedeutet jedoch auch, dass gleichmäßige Feuchtigkeit bei der Anzucht im Winter wichtig ist.