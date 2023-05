Rosen richtig pflanzen und pflegen: Die wichtigsten Tipps für eine tolle Blütenpracht

Königin der Blumen

+ © Südtirolfoto/Imago Rosen mit ADR-Prüfsiegel sind besonders robust und resistenter gegenüber Pflanzenkrankheiten. © Südtirolfoto/Imago

Königin der Blumen: Diese Bezeichnung entspricht dem Verhalten einer Rose. Sie ist anspruchsvoll, leicht „mimosig” – und ohne richtige Pflege schnell verwelkt.

Ein Rosengarten wie in einem Bilderbuch: bunt, duftend, zum Verweilen einladend – wer davon träumt, sollte die Königin der Blumen auch königlich behandeln. Dazu gehören der richtige Standort, die passende Erde, optimal dosiertes Düngen sowie ausreichende Wassergaben. Denn die zarten Geschöpfe sind vor allem für Mehltau, Pilzkrankheiten und Blattläuse anfällig. Auch kann ein kümmerlicher Wuchs bei Pflegefehlern enttäuschend wirken. Sind die Rosen erst einmal befallen, hilft in den meisten Fällen entweder ein Pflanzenschutzprodukt, oder Sie greifen zu Hausmitteln wie Schachtelhalmbrühe und Brennnesseljauche. Alles, was man zur Rosenpflege wissen muss, können Sie bei 24garten.de nachlesen.

Wer möglichst schnell und zuversichtlich mit prachtvoller Blüte belohnt werden möchte, pflanzt robuste Sorten: Achten Sie dabei auf das ADR-Prüfsiegel. Denn diese Rosenarten wurden von Experten der „Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitenprüfung“, unter anderem auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Pilzinfektionen, getestet. Ebenso wichtig ist ein guter Standort.