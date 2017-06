Rauchen nach Stundenplan: Gericht zeigt Ehepaar Grenzen auf

Für ein Ehepaar aus Dortmund ist Schluss mit dem Dauer-Qualmen: Ein Gericht stellte einen Raucher-Stundenplan für die Terrasse auf.

Dortmund - Ein rauchendes Ehepaar aus Dortmund darf nur noch zu bestimmten Zeiten auf der eigenen Terrasse zur Zigarette greifen. Das hat das Dortmunder Landgericht am Donnerstag entschieden und damit einer Klage von Nachbarn weitgehend stattgegeben (Az.: 1S451/15).

Die Nachbarn hatten beklagt, dass ihnen der Rauch direkt in die Wohnungen ziehe und sie nachts nicht mehr bei offenem Fenster schlafen könnten. Das Gericht hat nun einen Raucher-Stundenplan aufgestellt, der rund um die Uhr gilt.

Ehepaar: Rauchen nach festgelegten Zeiten

Danach darf auf der Terrasse drei Stunden lang geraucht werden, gefolgt von einem ebenso langen Rauchverbot. „Jeder hat das Recht, rauchfrei zu wohnen“, sagte Richter Steven Kensy.

Mit dem Urteil wurde eine erstinstanzliche Entscheidung des Dortmunder Amtsgerichts gekippt, nach der es keine Einschränkungen für das Raucher-Ehepaar gegeben hatte. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

