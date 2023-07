Lebt der Rasen noch oder ist er endgültig vertrocknet? Machen Sie den Test

Von: Ines Alms

Hitze und Sonne hinterlassen ihre Spuren: Der Rasen im Garten sieht völlig vertrocknet aus. Bevor man die Hoffnung aufgibt, sollte man prüfen, ob er noch lebt.

Auch häufiges Wässern hilft manchmal nicht weiter: Wenn die Sonne im Sommer stetig auf das Gras hinunter brennt, sieht selbst der schönste Rasen im Garten nach einiger Zeit wie eine Trockensteppe aus. Hier stellt sich mancher Hobbygärtner und manche Hobbygärtnerin die Frage, ob das Grün noch zu retten ist oder ob man sich das Gießen für den Rest der Saison ganz sparen kann, weil das Gras abgestorben ist. Um das festzustellen, kann man einen einfachen Wurzel-Test machen.

Lebt der vertrocknete Rasen noch? Der Wurzel-Test verrät es

Ist da noch was zu machen? Im Laufe des Sommers trocknet der Rasen zunehmend aus. Mit einem einfachen Test prüft man, ob er noch lebt. © Waldmüller/Imago

Selbst falls sich noch vereinzelt grüne Flecken zeigen – wenn der Boden staubtrocken ist und das Gras im Großen und Ganzen elendig gelb und braun aussieht, kommen schonmal Zweifel an seiner Lebendigkeit auf. Diese können berechtigt sein, denn der Rasen muss schließlich nicht in seiner Gesamtheit absterben, auch einzelne Teilstücke können betroffen sein.

Mit einem Wurzel-Test lässt sich recht einfach prüfen, ob nur die Halme betroffen sind und ob die Graswurzeln noch leben: Stechen Sie ein schmales Stück Rasen etwa 15 Zentimeter tief aus und werfen Sie einen gründlichen Blick auf die Wurzeln. Sind diese auch vertrocknet, ist nichts mehr zu machen und der Rasen wird nicht wieder lebendig. Wer sich mit bloßem Auge nicht sicher ist, der geht gründlicher vor:

Ein spatenbreites, etwa 20 Zentimeter langes Stück Rasen ausstechen. Die Grassode in einen Eimer mit Wasser tauchen, sodass das Gras vollständig unter Wasser ist. Das Wasser abgießen und die Sode ein bis drei Tage im Eimer liegen lassen.

Neue Wurzeln, neues Rasenglück

Wenn nach dieser Zeit an der Unterseite des Grases frische weiße Wurzeln zu sehen sind, sind die Pflanzen noch lebendig. Andernfalls sollten Sie trockene Stellen mit einem Rasenpflaster ausbessern, einen Rollrasen auslegen oder – da das Wetter in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht beständiger wird – über eine Alternative nachdenken. Beispielsweise sind Bodendecker ein sehr guter, dem Boden Schatten spendender Rasenersatz. Mit einer Nachsaat sollten Sie bis September warten, da die Gefahr eines erneuten Austrocknens in der Keimphase recht hoch ist.