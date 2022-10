Quitten verarbeiten: Perfekt als Gelee, Kompott oder Chutney

Von: Ines Alms

Quitten sind von einem feinen Flaum überzogen, der Bitterstoffe enthält. © Westend61/Imago

Quitten sind ein unterschätztes Obst für den Vorrat. Die herben Früchte benötigen aber eine besondere Vorbereitung, damit man sie einmachen kann.

In rohe Quitten zu beißen, ist keine gute Idee, denn ihre Gerbstoffe ziehen einem wie roher Rhabarber das Zahnfleisch zusammen. Was aber tun mit diesen harten gelben Früchten, die oft ungepflückt am Baum hängen oder am Marktstand liegen? Sie sind ein rarer Schatz für die Vorratskammer, wenn man weiß, wie man sie zubereitet.

Wie man die Quitten am besten verarbeitet, weiß 24garten.de.

Die gesunden Quitten haben von Oktober bis November Saison – laut dem Portal Wurzelwerk.net sollte man das Obst vor dem ersten Frost ernten, da sie sonst schnell matschig werden. Wirklich reif sind sie, wenn sie intensiv duften. Aufgrund ihres sauer-bitteren Geschmacks, den sie den Gerbstoffen zu verdanken haben, ihres harten Fruchtfleischs und der pelzigen Schale sollte man die Früchte nicht roh verzehren. Wenn man sie jedoch erhitzt und beispielsweise zu Kompott, Quittengelee oder Quittenchutney verarbeitet, bekommt man ein sehr aromatisches Ergebnis.