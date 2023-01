Putzen und Geld sparen: Es braucht nur fünf Mittel für einen strahlend sauberen Haushalt

Von: Jasmin Farah

Teilen

Glas-, Kalk- und Bodenreiniger: Es gibt unzählige Putzmittelchen auf dem Markt. Doch die meisten braucht es gar nicht, sagen Experten. Einige wenige reichen aus – und das schont Umwelt und Geldbeutel.

Ganze Regale im Supermarkt sind mit Putzmitteln verschiedenster Marken gefüllt. Da kann man als Verbraucher schon mal ins Staunen kommen. Zudem stellt sich schnell die Frage: Was brauche ich wirklich davon? Wer möchte, dass sein Haus oder seine Wohnung strahlend sauber ist, erliegt oft der Versuchung, für alles Mögliche verschiedene, teils aggressive Reiniger zu kaufen. Schließlich haben sie doch eine Daseinsberechtigung, oder? Warum sonst sollte es diverse Mittel für Glas, Badarmaturen oder die Toilette geben? Mit der Folge, dass sich die Produkte zu Hause stapeln – günstig ist das auf Dauer nicht.

Um den Haushalt sauber zu halten, braucht es nur fünf Putzmittel

Putzmittel gibt es in Hülle und Fülle. Doch welche brauche ich wirklich? © Jochen Tack / Imago

Laut Haushaltsexperten braucht es die meisten erhältlichen Reiniger gar nicht. Stattdessen reichen bereits fünf Produkte aus, um die eigenen vier Wände auf Hochglanz zu bringen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.

1. Universalreiniger

Der Name ist hier Programm: Ein Universalreiniger kann für viele verschiedene Zwecke angewendet werden. Er reinigt schonend alle Oberflächen, Böden, Fliesen, aber auch die Arbeitsfläche in der Küche – also alles, was man abwaschen kann. Für Holz gilt das nicht. Universalreiniger kommen oftmals als Konzentrate daher – daher muss man nur wenige Tropfen dem Putzwasser hinzugeben. Das ist sparsam und trotzdem wird alles sauber.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

2. Scheuermilch

Hartnäckige Flecken in der Badewanne oder in der Küche lassen sich mit Universalreiniger kaum entfernen. Hier kann eine Scheuermilch helfen. Scheuermittel bestehen hauptsächlich aus weicheren Gesteinsmehlen und Tenside sowie Duftstoffe. Kalk- und Fettablagerungen lassen sich durch die abrasive Wirkung, also durch Reibung bzw. Schleifen, gut entfernen.

3. Essigreiniger

Auch wenn der Geruch von Essigreinigern gewöhnungsbedürftig sind, sind sie sehr effektiv. Besonders in Bad und Küche, wo viel Wasser an Armaturen und ähnliches gelangt, kommen sie zum Einsatz. Besonders hartnäckige Kalkrückstände lassen sich zum Beispiel unverdünnt mit Essigreiniger entfernen. Wer möchte, kann die betroffene Stelle auch zuerst einweichen. Achten Sie allerdings darauf, die Flecken anschließend mit einem weichen Schwammtuch wegzuwischen und nicht mit Schwamm aus rauem Material oder ähnlichem. Das sorgt nur für Kratzer.

Von diesen Putz-Tricks haben Sie noch nicht gehört Fotostrecke ansehen

4. Geschirrspülmittel

Wie der Name bereits sagt, verwendet man Spülmittel meist für dreckiges Geschirr. Es kann allerdings auch für Oberflächen verwendet werden, etwa, wenn die Arbeitsfläche nach dem Kochen schmutzig ist. Dann einfach etwas davon auf einen Schwamm geben und darüber wischen. Es können allerdings nach dem Trocknen Schlieren entstehen, deshalb ist Spülmittel nicht unbedingt für glänzende Flächen geeignet.

5. WC-Reiniger

Um die Toilettenbrille zu putzen, reicht Universalreiniger aus. Doch für anhaltende Ablagerungen in der Toilette, wie zum Beispiel Urinstein oder gelbe bis braune Verfärbungen, braucht es effektive Hausmittel wie Cola oder Backpulver oder einen speziellen WC-Reiniger. Diesen geben Sie auf die Innenseite der Toilettenschüssel und die inneren Ränder. Lassen Sie ihn für zehn bis 30 Minuten einweichen. Danach sollten sich die Verschmutzungen mit der Toilettenbürste leichter entfernen lassen.