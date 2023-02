Vier Fehler beim Putzen, die Ihre Fortschritte schnell kaputtmachen

Von: Andrea Stettner

Teilen

Beim Putzen kann so einiges schiefgehen. Mit der falschen Wischtechnik etwa ist die Wohnung danach dreckiger als zuvor. Wir zeigen, wie‘s richtig geht.

Putzen ist ja nicht jedermanns Sache. Doch strahlend saubere Fenster und ein glänzendes WC lösen selbst bei den größten Putzmuffeln wohliges Wohlbefinden aus. Dumm nur, wenn durch unbeabsichtigte Putzfehler die Wohnung hinterher dreckiger ist als zuvor. Wir zeigen, welche Fehler Sie tunlichst vermeiden sollten.

1. Fenster putzen, wenn die Sonne scheint

Bei strahlendem Sonnenschein wird vielen das ganze Ausmaß ihrer schmutzigen Fenster bewusst. Dann heißt es: schnell ran an Lappen und Glasreiniger und die Fenster putzen – selbst im Winter. Doch das kann sich als grober Fehler erweisen: Bei Sonnenschein trocknet das Fensterglas besonders schnell, noch bevor sie es trockenwischen können. Dabei entstehen unschöne Streifen, die beim Blick aus den frisch geputzten Fenstern stören. Wählen Sie deshalb zum Fensterputzen lieber einen Tag mit bedecktem Himmel. Übrigens, für streifenfreien Glanz soll ein Schuss Klarspüler im Putzwasser sorgen.

Fenster reinigen bei herrlichem Sonnenschein – ein Fehler, den viele gerne beim Putzen machen. Die Wärme sorgt für unschöne Schlieren. © Diego Martin/Imago

2. Türklinken und Lichtschalter vergessen

Die Arbeitsplatte in der Küche oder den Wohnzimmertisch wischen wir oft mehrmals täglich. Auch die Toilette und der Boden stehen regelmäßig auf dem Putzplan. Aber wie sieht es mit der Fernbedienung aus? Viele Oberflächen, die wir täglich berühren, vergessen wir gerne beim Putzen. Dazu zählen etwa Türklinken, Lichtschalter oder Griffe an Schränken und Schubladen. Gerade in der Schnupfen- und Hustenzeit sollte man dort regelmäßig drüberwischen, damit Keime und Viren nicht an andere Haushaltsmitglieder weiterverteilt werden.

Fünf Hausmittel ersetzen übliche Putzmittel ersetzen – und stehen in Ihrem Schrank Fotostrecke ansehen

3. WC nur mit einem Lappen reinigen

Was Sie ebenfalls vermeiden sollten, ist, nur einen Lappen für Ihre Toilette zu benutzen. Dabei können Keime, die Sie eben aus der WC-Schüssel beseitigt haben, wieder auf den Toilettensitz gelangen. Und das kann ganz schnell unappetitlich werden. Ihre Klobrille ist gelblich verfärbt? Vergilbungen entfernen Sie ratzfatz mit Hausmitteln.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

4. Kreuz und quer wischen

Auch die richtige Wischtechnik ist entscheidend, wenn Ihre Wohnung wieder hygienisch rein sein soll. Viele Menschen wischen mit ihrem Lappen nämlich kreuz und quer über Oberflächen, Spiegel oder Fensterscheiben. Dabei verteilen Sie Schmutz und Keime wieder auf den gesäuberten Stellen. Wischen Sie stattdessen immer in einer Schlangenlinie von oben nach unten beziehungsweise von hinten nach vorn – so entfernen Sie Staub und Schmutz effektiv.