Bitte nicht schneiden: Zehn Pflanzen, die bei einem Rückschnitt im Winter kaputtgehen können

Von: Ines Alms

Ein Rückschnitt im Winter ist eine riskante Sache: Nicht jede Pflanze mag ihn und versagt die nächste Blüte oder stirbt vielleicht ganz ab.

Hier sind sich alle Hobbygärtner einig: Im Winter ist es tabu, Rosen zu schneiden.

Nussbäume wie den Walnussbaum sollte man nach dem Blattaustrieb vom Frühjahr bis zum Juni schneiden, sonst „blutet" er viel aus.

Man sollte es lieber nicht drauf ankommen lassen: Einen Winterschnitt bestraft manch Sommerflieder mit ausbleibender Blüte

Ziergräser wie das Federborstengras bieten im Winter nicht nur Nützlingen Schutz, sie sind ohne Rückschnitt auch selber besser vor Frost geschützt.

Sowohl Heiligenkraut als auch Lavendel schneidet man im Winter nicht zurück.

Steinobstsorten wie Pflaumen können an den frischen Schnittstellen erfrieren.

Die meisten Stauden, wie zum Beispiel den Sonnenhut, sollte man im Winter sich selbst überlassen.

Im Gegensatz zu Herbsthimbeeren darf man Sommerhimbeeren nicht im Winter schneiden. Sonst wars das mit der Ernte.

Die meisten Hortensienarten, wie die Bauernhortensie, legen schon im Winter die Blüten für das nächste Jahr an. Wer hier falsch schneidet, geht im Sommer leer aus.

Wie viele Frühblüher wird die Forsythie erst nach der Blüte im Frühling zurückgeschnitten.

Manche Gartenpflanzen und Gehölze sollten ein Schildchen um den Zweig gehängt haben, auf dem steht „Rühr mich nicht an“. Zumindest im Winter. Es gibt einige, wie beispielsweise Apfelbäume, für die Januar und Februar gute Zeitpunkte für einen Rückschnitt sind. Doch nicht jeder Obstbaum verträgt das.

Auch viele andere Pflanzen lässt man im Winter besser in Ruhe. Zum einen, damit auch Insekten in der kalten Jahreszeit einen Unterschlupf finden. Zum anderen, da sie über die frischen Schnittflächen beim nächsten Frost schnell erfrieren können. Das kann man riskieren, muss man aber nicht. In dieser Fotogalerie finden Sie ein paar Exemplare, die empfindlich sind oder bei denen ein Rückschnitt einfach nicht sinnvoll ist.