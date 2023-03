Mit Ohrenkneifern Schädlinge bekämpfen: Blattläuse schmecken ihnen besonders gut

Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) oder auch Ohrenkneifer hat Schädlinge zum Fressen gern. © blickwinkel/Imago

Bei Problemen mit Blattläusen greifen viele Menschen schnell zu chemischen Hilfsmitteln. Doch auch mit einem Häuschen für Ohrenkneifer kann man die Schädlinge bekämpfen.

Sein Name schreckt ab, doch für Gärtner kann er zum Ernteretter werden: der Ohrenkneifer. Von Ammenmärchen beeinflusst haben viele Kinder Angst vor den kleinen Insekten, die ihnen vermeintlich in die Ohren krabbeln oder sie mit ihren Zangen kneifen. All das ist natürlich nur Humbug, denn der Ohrwurm ist vollkommen ungefährlich für den Menschen. Wie man mit Ohrenkneifern im Garten Schädlinge wie Blattläuse bekämpfen kann, weiß 24garten.de.

Für Blattläuse dagegen kann der Gartenbewohner ziemlich unangenehm werden. Ohrenkneifer haben nämlich eine Vorliebe für die verhassten Schädlinge. Wer auf seinen Pflanzen also eine Blattlausplage entdeckt, der sollte Ohrenkneifer in der Nähe nicht verscheuchen. Statt der Anwendung chemischer Mittel kann die Ernte auch durch ein einfach erbautes Häuschen für die Sechsbeiner gerettet werden. Ein sauberer Blumentopf aus Ton und ein wenig Stroh reichen für diese schnelle Konstruktion vollkommen aus.