Gelbe Flecken oder welke Blätter: Vier Symptome, die bei Gurken, Zucchini & Co. auf das Mosaikvirus hindeuten

Von: Ines Alms

Teilen

Das Mosaikvirus ist eine der häufigsten Virusinfektionen bei Gurken, Zucchini und anderen Gemüsepflanzen. Achten Sie auf die typischen Symptome, um die restliche Ernte zu retten.

Das Mosaikvirus kann zu erheblichen Schäden an Gurken, Zucchini, Tomaten, Paprika und anderen Gemüsepflanzen führen. Früherkennung und vorbeugende Maßnahmen sind entscheidend, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Ernte zu schützen. Aber woran sieht man überhaupt, ob das Gemüse an dem Virus leidet? Es gibt vier auffällige Anzeichen für das Mosaikvirus.

Vier typische Symptome für das Mosaikvirus

Das sieht aber nicht gut aus: Das Mosaikvirus hat die Gurkenpflanze schon voll im Griff. © agefotostock/Imago

Das Mosaikvirus wird hauptsächlich durch Schädlinge wie Thripse, die Weiße Fliege oder Blattläuse übertragen, die das Virus beim Saugen an den Pflanzen aufnehmen und andere Pflanzen so anstecken. Oft ist eine Übertragung durch Gartengeräte wie Scheren der Fall. Das Virus kann auch am Unkraut sitzen oder an Pflanzenresten im Boden überleben und so weiter verbreitet werden. An folgenden typischen Symptomen erkennen Sie das Mosaikvirus:

Gelbe Flecken: Ein markantes Anzeichen für das Mosaikvirus sind gelb-grüne Flecken auf den Blättern der Pflanzen. Die Farbveränderungen können variieren und erscheinen oft in unregelmäßigen, wellenförmigen Mustern, die an ein Mosaik erinnern.

Welke Blätter: Die Blätter können abgesehen von der Farbveränderung auch verkrüppelt oder verdreht aussehen, was auf eine gestörte Blattentwicklung hinweist. Das Mosaikvirus beeinträchtigt die Fähigkeit der Pflanze, Nährstoffe effizient zu transportieren, was zu welken und schlaffen Blättern führen kann.

Eingeschränktes Wachstum: Betroffene Pflanzen zeigen oft ein verlangsamtes Wachstum und erreichen nicht ihre normale Größe. Oft werden auch weniger Blüten gebildet. Die Früchte können klein, verbeult und anders deformiert sein, was die Ernte beendet.

Fleckige Früchte: Neben den Blättern entwickeln auch manche Früchte von Gurken, Zucchini & Co., die vom Mosaikvirus befallen sind, gelbe oder braune Flecken.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Sehen Sie ein oder sogar mehrere dieser Symptome an Ihren Gemüsepflanzen, sollten Sie schnell reagieren.

Kann man die Pflanzen retten, wenn sie vom Mosaikvirus betroffen sind?

Leider gibt es keine Heilung für infizierte Pflanzen. Die beste Vorgehensweise ist, sie einschließlich der Früchte frühzeitig zu entfernen und in den Hausmüll zu geben, um die Ausbreitung auf andere Pflanzen zu verhindern. Die Früchte des Gemüses sind zwar nicht gefährlich für den Menschen, jedoch in der Regel ungenießbar.

Mini-Apotheke aus dem Garten: Zehn Heilpflanzen für kleine Wehwehchen Fotostrecke ansehen

Wie kann man dem Mosaikvirus vorbeugen?

Durch sorgfältige Pflege und die Wahl resistenter Sorten können Sie das Risiko einer Mosaikvirus-Infektion minimieren und die Pflanzen in Ihrem Garten gesund halten. Entfernen Sie außerdem regelmäßig Unkraut und Pflanzenreste – vor allem rund um Ihre Gemüsepflanzen –, um die Verbreitung des Virus zu verringern. Schützen Sie Ihre Pflanzen außerdem vor Blattläusen und anderen saugenden Insekten, indem Sie sie regelmäßig kontrollieren und die Schädlinge gegebenenfalls bekämpfen. Säubern Sie zudem nach jedem Gebrauch Gartenschere & Co.

Das Mosaikvirus betrifft übrigens nicht nur Gemüsepflanzen, auch Zierpflanzen wie Petunien, Tulpen oder Orchideen können befallen sein.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.