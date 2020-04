Möhren im Garten, auf dem Balkon oder im Hochbeet anpflanzen - so einfach geht's

Bei Möhren handelt es sich um das beliebteste Wurzelgemüse. Damit Sie auch im heimischen Garten etwas von den knackigen Karotten haben, finden Sie hier einige Tipps.

Möhren sind absolute Lieblinge im Garten.

sind absolute Lieblinge im Garten. Sie sind pflegeleicht und lecker zugleich.

Wir erklären Ihnen, was es beim Pflanzzeitpunkt und Standort zu beachten gibt.

Möhren, Karotten, Gelbe Rübe - das orange Gemüse hat zahlreiche Namen und ist vielerorts beliebt. Das liegt vor allem daran, dass sich das Knollengewächs relativ einfach anpflanzen lässt und wenige Ansprüche erhebt. Wer möchte, kann die Möhren gar so ansäen, dass fast das ganze Jahr eine Ernte winkt. Wie Sie beim Anpflanzen vorgehen, erfahren Sie hier.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Möhren zu pflanzen?

Je nach Sorte können Sie die Möhren etwas früher oder später säen. Frühe Sorten werden Ende März, manchmal schon im Februar in die Erde gestreut. Hier sollten Sie jedoch die Samen mit Vlies abdecken, damit späte Fröste Ihrem Vorhaben keinen Strich durch die Rechnung machen. Spätere Sorten werden Ende April, spätestens im Mai gesät. Falls Sie jedoch Möhren zur Einlagerung über den Winter pflanzen möchten, können Sie das auch noch im August tun. Je später Sie die Möhren säen, umso schneller entwickeln sie sich.

Der richtige Standort für Möhren

Möhren lieben sonnige bis halbschattige Standorte und sandige, lockere Böden. Bei lehmigen oder steinigen Böden neigen die Rüben nämlich zur Beinigkeit, das heißt, sie bilden mehrere Spitzen anstatt nur einer und nehmen seltsame Formen an. Um dies zu vermeiden, eignet sich eine Gründüngung, die starke Wurzeln bildet und somit den Boden für die Möhren auflockert. Es gibt aber auch Dammkulturen, die größere Wurzeln hervorbringen und deshalb bei lehmigen Böden trotzdem für eine gute Ernte sorgen können.

Diese Pflanznachbarn mögen Möhren

Wie so viele Gemüsearten haben auch Möhren gewisse Vorlieben, was die Pflanznachbarn* angeht. So freut sich das orange Knollengewächs über Dill, Knoblauch, Lauch oder Zwiebeln als Nachbarn. Der Geruch der Zwiebel hält obendrein die lästigen Möhrenfliegen von Ihrem Gemüse fern. Wählen Sie zudem einen Standort, an dem zuvor Lauch angebaut wurde - dann entwickeln sich Ihre Rüben besonders gut. Was Karotten nicht so gerne mögen, sind andere Doldenblütler wie Fenchel, Petersilie oder Sellerie in der Nachbarschaft, da diese es auf die gleichen Nährstoffe abgesehen haben und ähnliche Schädlinge anziehen.

Beachten Sie zudem, dass es sich bei Möhren um ein zweijähriges Gemüse handelt. Meist sollte es aber schon nach einem Jahr den Standort wechseln und erst nach vier bis fünf Jahren wieder an derselben Stelle gesät werden. Auch andere Doldenblütler sollten Sie dort in dieser Zeit nicht pflanzen.

Anleitung: So pflanzen Sie Möhren richtig an

Das Vorziehen oder Pikieren von Karotten ist nur sinnvoll, wenn Sie schon sehr früh im Jahr die ersten Möhren genießen wollen. Ansonsten bringen Sie die Saat ab März oder April in Reihen und in einem Abstand von circa 20 Zentimetern auf dem Boden aus. Die Aussaat sollte nicht zu dicht erfolgen und die kleinen Samen gut angegossen werden. Auf Dünger können Sie zunächst verzichten, da es sich bei den Rüben um Mittelzehrer handelt. Sobald die ersten Keime hervorsprießen, können Sie die Pflanzen etwas lichten.

Wie Sie Möhren im Kübel oder im Hochbeet auf dem Balkon anpflanzen

Wenn Sie Ihre Möhren lieber im Kübel oder im Hochbeet auf dem Balkon* als im Freiland anbauen möchten, ist das auch kein Problem. Hier müssen die Samen aber ein wenig im Beet zusammenrücken - ein Abstand von drei Zentimetern und eine Tiefe von zwei Zentimetern sind optimal. Zudem braucht es einen Pflanztopf von mindestens 20 oder 30 Zentimetern Tiefe oder ein Hochbeet, damit das lange Wurzelgemüse Platz hat. Alternativ bieten sich Sorten an, deren Wurzeln nur zehn Zentimeter lang werden und damit in jedem Topf Platz haben. Die Erde sollte leicht sandig, locker und steinfrei sein. Nachdem die Saat ausgebracht wurde, werden die Pflänzchen regelmäßig bewässert.

Sobald die ersten Keimlinge hervorsprießen, sollten sie aber unbedingt vereinzelt werden, damit sie nicht zu nahe beieinander stehen. Der beste Zeitpunkt hierfür ist, wenn die Keimlinge bereits drei bis vier Blätter hervorgebracht haben. Innerhalb von sechs bis acht Wochen sollten die Möhren auf Ihrem Balkon die volle Größe erreicht haben.

