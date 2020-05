Dieser Dosen-Trick schafft sofort mehr Platz im Kleiderschrank

Ihr Kleiderschrank platzt aus allen Nähten aber Sie möchten sich von nichts trennen? Dann sollten Sie beginnen, Dosenringe zu sammeln.

Vor allem viele Frauen kennen das Phänomen zu gut: Unabhängig von der tatsächlichen Größe des Schranks hängen Kleidungsstücke dicht an dicht.

Damit das Herausziehen von Kleiderbügeln* nicht zum kräftezehrenden Akt wird, teilen Praktiker online einen platzsparenden Trick.

Alles, was Sie dazu brauchen sind Dosenringe alter Getränkedosen.

Die Kleiderbügel aus Plastik biegen sich bereits, weil sie viel zu viele Kleidungsstücke tragen? Der Partner legt Ihnen immer wieder ans Herz, den Schrank auszumisten, was zeitweise in Streit ausartet? Soweit muss es nicht kommen: Es gibt einen einfachen und genialen Trick, wie Sie ohne viel Mühe Platz im Kleiderschrank schaffen können.

Dosenringe auf Kleiderbügel fädeln - und wertvollen Platz schaffen

Der Dosenringe-Lifehack macht bereits auf vielen verschiedenen sozialen Plattformen wie Youtube die Runde. Und so einfach geht's: Entfernen Sie einfach die Verschlussringe am Trinkloch von Getränkedosen und fädeln Sie diese auf den Kleiderhaken auf. So können mehrere Kleiderbügel eingehängt werden, was mehr Stauraum zur Folge hat:

Dieser Trick spart nicht nur Platz und schafft so mehr Raum für Ihre Lieblingsteile: Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Möglichkeit auf diese Weise zusammengehörende Outfits auf einen Bügel zu hängen. So spart man sich wertvolle Zeit, die man morgens ab sofort ins Frühstück stecken kann.

Beim Kleiderbügelkauf sollten Sie auf folgendes Detail achten

Wer sich ohnehin neue Kleiderbügel zulegen möchte, sollte beim Kauf darauf achten, dass diese kleine Häkchen am oberen Rand aufweisen. So können zusätzliche Kleiderbügel eingehängt werden, ohne dass man zuvor im Supermarkt die Regale mit Dosengetränken leer räumen muss.

