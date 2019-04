Mann wundert sich über aufgeräumten Schuppen - Sie werden nicht glauben, wer dahinter steckt

Ein Rentner staunte nicht schlecht, als er seinen eigentlich unordentlichen Schuppen über Nacht aufgeräumt vorfand - und das gleich mehrere Male. Spukt es etwa?

Stephen Mckears aus dem kleinen Örtchen Severn Beach in Großbritannien hatte vor Kurzem mit einem wahrlich verwunderlichen Phänomen zu tun. Gegenstände in seinem Schuppen wanderten über Nacht von einem Ort an einen anderen. Aber nicht irgendwo hin: Herumliegende Schrauben und Klammern fanden sich am Morgen fein säuberlich aufgeräumt in einem Behälter vor.

Aufgeräumter Schuppen: Sie werden nicht glauben, wer dahinter steckt

Zunächst dachte der 72-jährige Rentner schon an ordnungsliebende Geister, wie das britische Online-Portal DailyMail berichtet. Doch um der Sache auf den Grund zu gehen, leerte er den Behälter einfach wieder und verteilte die Kleinteile im Schuppen. Am nächsten Tag dann die Überraschung: Schrauben & Co. befanden sich wieder aufgeräumt im Behälter.

Schließlich holte sich Stephen Mckears seinen Nachbarn Rodney Holbrook zur Hilfe, einen passionierten Wildtier-Fotografen. Zusammen installierten sie eine Wildkamera im Schuppen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis stellte sich als unglaublich niedlich heraus: Eine Maus hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für Ordnung zu sorgen. Zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens herrschte Hochbetrieb bei den Aufräummaßnahmen.

Dabei hob der kleine Nager Metallteile hoch, die ungefähr dem Doppelten seiner eigener Größe entsprachen. "Der schwerste Gegenstand war der Plastikaufsatz eines Wasserschlauches", meint Stephen Mckears. "Ich wusste anfangs nicht, mit was ich es zu tun hatte. Die Kinder sagten, es wäre ein Geist." Auch Rodney Holbrook zeigt sich erstaunt: "Ich war ziemlich begeistert bei dem Anblick. Es ist eine einmalige Maus."

