Mann pflanzt seiner Frau ein Feld aus Sonnenblumen – „Das ist wahre Liebe“

Mit ihrem kräftigen Gelb sind Sonnenblumen ein Sinnbild für den Sommer. Für US-Amerikaner Lee Wilson sind sie das perfekte Geschenk für seine Frau zum goldenen Hochzeitstag.

Ein prächtiges Meer aus Sonnenblumen lässt das Herz jedes Gartenfreundes höherschlagen. Schon von Weitem erstrahlt das kräftige Gelb der Felder am Horizont – eine wahre Augenweide im Sommer, die direkt für gute Laune sorgt. Für eine Ehefrau muss der Anblick eines riesigen Sonnenblumenfeldes ebenfalls für eine ordentliche Portion Endorphine gesorgt haben. Denn zum goldenen Hochzeitstag hat sich ihr Mann ein besonderes Geschenk überlegt, das nicht in eine Blumenvase passt.

US-Amerikaner pflanzt 1,2 Millionen Sonnenblumen – Aussaat ab April möglich

Als Zeichen seiner Liebe schenkt ein Mann seiner Ehefrau ein Sonnenblumenfeld zum goldenen Hochzeitstag. (Symbolbild) © Renaud Khanh/Imago

Langsam schweift die Drohne über die unzähligen Sonnenblumen auf dem Acker, insgesamt 1,2 Millionen Pflanzen auf einer Fläche von 80 Hektar. So viele hat Landwirt Lee Wilson aus dem US-Bundesstaat Kansas in geheimer Mission mit seinem Sohn angepflanzt, wie BBC News auf Facebook berichtet. Für die perfekte Überraschung mussten die Samen bereits im Mai in die Erde.

Wer sich ebenfalls an dem kräftigen Gelb in seinem Garten erfreuen möchte, kann die Sonnenblumen auch schon früher ausbringen. Wichtig ist nur, dass sie ein sonniges Plätzchen bekommen. Möglich ist eine Aussaat ab April bei einer Aussaattiefe von mindestens zwei Zentimetern. Bei Nachtfrost sollten Gärtnerinnen und Gärtner auf einen zusätzlichen Schutz achten. Alternativ können sie die Blumen in speziellen Anzuchtschalen vorziehen und die kräftige Jungpflanze ins Beet setzen.

Sonnenblumen blühen in voller Pracht für Ehefrau – „Ich habe mich sehr besonders gefühlt“

US-Amerikaner Lee Wilson scheint beim Pflanzen der Sonnenblumen alles richtig gemacht zu haben. Rechtzeitig zum goldenen Hochzeitstag zeigte sich das Blütenmeer in voller Pracht. Ehefrau Renee erinnert sich noch genau an den Moment. „Ich habe mich dabei sehr besonders gefühlt. Es hätte kein perfekteres Geschenk zum Hochzeitstag geben können, als ein Feld mit Sonnenblumen“, freut sie sich gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC Kake.

Menschen im Netz sind begeistert von der Überraschung – „Das ist wahre Liebe“

Von der romantischen Überraschung des Ehemanns sind die Menschen im Netz begeistert. „Logistisch gesehen, ist das eine ziemliche Leistung! Wie konnte er das Geheimnis vor seiner Geliebten bewahren?“, staunt ein User. Hier eine Auswahl der zahlreichen Kommentare:

„Das nenne ich eine romantische Geste!“

„OMG!!! Was für ein romantischer und fürsorglicher Ehemann... ähm... haben Sie einen Sohn wie Sie, Sir? 😲😉👌👏“

„Absolut toller Ehemann, der seine Frau liebt, das ist wahre Liebe. 💖“

„Er weiß, dass seine Frau Sonnenblumen sehr liebt.“

„Das ist so süß von ihm. ❤️“