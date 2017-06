Selbst ein Tornado stoppt diesen Mann nicht vom Rasenmähen

Dieser Mann hat Nerven aus Stahl: Theunis Wessels ging ganz akribisch seiner Gartenarbeit nach und kümmerte sich gar nicht um den sich nähernden Tornado.

Three Hills – Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß – von wegen. Theunis Wessels wusste ganz genau, dass sich da ein Tornado von hinten anschlich, als er seinen Rasen mähte. Doch die Gartenarbeit war ihm in dem Moment wichtiger.

Tornado im Anmarsch: Ehefrau schießt Foto

Theunis‘ Ehefrau Cecilia knipste das unglaubliche Foto, als sie letzten Freitag ihren Mann beim Rasenmähen entdeckte. Sie hatte sich eigentlich für den Nachmittag auf das Sofa gelegt, um ein Nickerchen zu halten – doch ihre Tochter weckte sie erschrocken auf, als sie den Wirbelsturm sah und ihr Vater nicht ins Haus kommen wollte.

Ihr Ehemann war ganz wild entschlossen seine To-Do-Liste zu erledigen und da gehörte der Rasen nun mal dazu. Wie Theunis dem CBC berichtet, täuscht das Bild außerdem: "Es sieht viel näher aus, wenn du das Foto ansiehst, aber er war wirklich weit weg. Naja, nicht wirklich weit weit, aber es war weit genug weg von uns. Ich hatte ein Auge auf ihn."

Tornado-Mann: Das sind die Reaktionen

Cecilia Wessels lud ihren Schnappschuss anschließend auf Facebook hoch und zeigte es ihren Eltern, die sich in Südafrika aufhielten, um ihnen zu sagen: "Hey, schaut mal, da ist ein Tornado." Doch die beiden und auch das ganze Netz interessierte sich nur für ihren rasenmähenden Ehemann.

"Dein Mann ist der Chuck Norris der Rasenmähenden", hieß es da beispielsweise. Auf diese Weise feiert das Internet nun die seelenruhige und unbesorgte Art des Mannes im Angesicht der Naturgewalten.

Die Gartenpflege beschäftigt aber nicht nur den furchtlosen Mann aus Kanada - auch hier in Deutschland fragt man sich jährlich, ob der Rasen vertukiert werden sollte oder nicht.

Von Franziska Kaindl

