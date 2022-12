Mandarinenschalen trocknen: Tolle Backzutat oder Deko-Idee

Von: Joana Lück

Teilen

Mandarinenschalen sollten Sie nicht wegwerfen. © OZMedia/Imago

Anstatt Mandarinenschalen einfach wegzuschmeißen, können Sie damit noch einiges machen: Beispielsweise als Backzutat oder als Deko-Idee lassen sich die Schalen verwenden.

Die Mandarine ist geschält und die Schale wandert umgehend in den Biomüll? Wie bei Orangenschalen, Kartoffelschalen oder Eierschalen ist dies auch bei Mandarinen oder Clementinen (so bezeichnet man kernlose Mandarinen) keine gute Idee.

24garten.de weiß, was Sie mit den Schalen machen können.

m Winter findet man besonders viele Zitrusfrüchte im Supermarkt, denn Orangen, Mandarinen und Grapefruit haben dann Saison. Mandarinen sind besonders reich an Vitamin C, in 100 Gramm stecken bis zu 45 Milligramm des Vitamins. Doch nicht nur das Fruchtfleisch ist nützlich – auch die Schale sollten Sie nicht wegschmeißen.