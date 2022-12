Mit einem Zahnstocher lässt sich eine Litschi ruckzuck schälen

Mit einem Messer oder Zahnstocher lassen sich Litschis einfacher schälen. © Panthermedia/Imago

Das Schälen einer Litschi ist manchmal eine umständliche Angelegenheit. Mit einem Zahnstocher-Kniff gelingt es im Handumdrehen.

Um an das leicht süßliche, saftige Fruchtfleisch der exotischen Litschi zu kommen, muss man die nicht essbare Schale in der Regel wie bei einem Ei abpellen. Je nach Reifegrad und Festigkeit der Frucht und ihres geleeartigen Inneren ist hier oftmals ein gutes Fingerspitzengefühl hilfreich. Mit einem Zahnstocher oder auch einem Messer kann man sich die Arbeit wesentlich erleichtern und die Schale vom Obst in einem Schwung ablösen, ohne dass der Fruchtsaft in der Gegend herumspritzt.

Wie sich eine Litschi mit einem Zahnstocher schälen lässt, weiß 24garten.de.

Nichts ist beim Genuss der Litschi unangenehmer, als plötzlich auf ein paar Schalenresten herumzukauen, die man beim Abpellen übersehen hat. Mit einem Messer kann man die Schale meist am Stück lösen, indem man die Schale oben rundum anritzt und den Deckel abnimmt. Im Idealfall lässt sich der Rest nun als Ganzes abziehen.