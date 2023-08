Riesiges Labyrinth aus Lavendel ist auf jeden Fall einen Besuch wert

Von: Ines Alms

Ein drei Kilometer langer Lavendelgarten lädt zu einem entspannten Spaziergang ein. In Deutschland gibt es viele Alternativen für Pflanzen-Labyrinthe.

Auf einer Blumenfarm in Michigan können Sie Ihre eigene Mitte finden. Die Besitzer der Farm haben ihre Lavendelpflanzen nicht akkurat in Reihe angelegt, sondern in einem raffinierten Labyrinthmuster, das die Gäste sehr sinnlich und beruhigend spazieren lässt. Wem die Reise in die USA zu weit ist, der findet auch in Deutschland schöne Pflanzenlabyrinthe. Welche, erfahren Sie hier.

„Ist auf meiner Bucket List“ – das Lavendel-Labyrinth lockt viele Besucher an

Ein Spaziergang entlang von duftendem Lavendel soll entspannend wirken. © robertharding/Imago

Wie die Zeitschrift Better Homes & Garden berichtet, lädt die Cherry Point Farm and Market in Oceana County im US-Bundesstaat Michigan Blumenliebhaber dazu ein, in aller Ruhe ihre atemberaubenden Lavendelfelder zu erkunden. Die Farm befindet sich in Familienbesitz und die betont, dass es sich bei dem Lavendelweg nicht um ein Labyrinth handelt, das Rätsel aufgibt, sondern um einen Ort, an dem man sich einfach selbst etwas verlieren und entspannen kann.

Und das dauert seine Weile, denn die meisten Gäste benötigen für einen kostenlosen Spaziergang durch das gut drei Kilometer lange Labyrinth der Farm etwa eine Stunde. „Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth“, erklärt Barbara Bull, die Besitzerin der Farm gegenüber Better Homes & Garden: „Ein Labyrinth ist ein Rätsel, eine Form der Unterhaltung, während ein Labyrinth ein wunderbarer, nachdenklicher, meditativer Spaziergang ist.“

Die Freude von schon dagewesenen Besuchern und die Neugier, das Labyrinth zu besuchen, ist bei Facebook-Usern groß:

„Das ist ein wunderschöner Ort. Die hausgemachten Kirschkuchen sind die besten in der Gegend. Außerdem gibt es ein großes Weingut nur ein paar Meilen die Straße hinunter ❤️“

„Ist auf meiner Bucket List“

„Das ist mehr als schön!“

„Ich war da. Es ist wunderbar“

Wo kann man in Deutschland Pflanzen-Labyrinthe besuchen?

Natürlich gibt es auch in Deutschland die Möglichkeit, Labyrinthe aus Naturmaterialien oder Pflanzen zu besuchen. Eine kleine Auswahl (Stand 10. August 2023):

Das Lavendel-Labyrinth in Kastellaun (Hunsrück)

Der Irrgarten Alfsee mit über 5.000 Thujen (Niedersachsen)

Das gruselige Horror-Maislabyrinth in Tüttendorf (Schleswig-Holstein)

Das Hanflabyrinth in Butzbach (Hessen)

Das Felsenlabyrinth Langenhennersdorf mit zahlreichen Spalten, Klüften, Höhlen und Rissen (Sachsen)

Das Labyrinth Ex Ornamentis aus Sonnenblumen, Hanf und Mais in Utting am Ammersee (Bayern)

Viele der Labyrinthe sind langjährig vorhanden, haben aber nur bis zum Ende der Blütezeit oder der Ernte Mitte oder Ende September geöffnet.