Ihre Nachbarn sind zu laut? Was Mieter rechtlich unternehmen können

Wenn die Nachbarn dauerhaft Geräusche verursachen, wird der Alltag schnell zur Qual. Diese Rechte haben Mieter, um der Lärmbelästigung ein Ende zu bereiten.

Trampeln, Möbelrücken, kreischende Kinder — solche Geräusche aus der Nachbarwohnung machen es schier unmöglich, in den eigenen vier Wänden zur Ruhe zu kommen. Für einige Menschen kann die dauerhafte Lärmbelästigung der anderen Hausbewohner über kurz oder lang sogar zur psychischen Belastung werden, die sich in Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, oder auch Depressionen äußert.

Ein ständiger Geräuschpegel hat zur Folge, dass die eigene Wohnung nicht mehr als sicherer Rückzugsort wahrgenommen wird. Und wenn das offene Gespräch mit den Verursachern keine Abhilfe schafft, bleibt oft nur noch ein Umzug als letzte Option. Doch glücklicherweise hat der Gesetzgeber Möglichkeiten geschaffen, um rechtlich gegen lärmende Nachbarn vorzugehen. Bevor sich jedoch die Gesetzeshüter der Sache annehmen, muss zunächst festgestellt werden, dass die Geräusche tatsächlich den als normal empfunden Pegel überschreiten — und das ist leider kein einfaches Unterfangen.

Die Nachbarn sind zu laut — das sagt das Gesetz

In Mietshäusern treffen häufig die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Einige feiern gerne Hauspartys mit zahlreichen Gästen, andere sind passionierte Heimwerker oder üben täglich mehrere Stunden an ihrem Musikinstrument. Wiederum andere wollen daheim vor allen Dingen ihre Ruhe, um bei einer heißen Tasse Tee im neuesten Roman ihres Lieblingsautors zu versinken. Der Lautstärkepegel ist dementsprechend von Wohnung zu Wohnung sehr unterschiedlich. Doch wann wird ein Geräusch zur tatsächlichen Lärmbelästigung?

Pauschal lässt sich diese Frage leider nicht beantworten, da sowohl Uhrzeit als auch Ort und Entstehung des Lärms berücksichtigt werden müssen. In den meisten Teilen Deutschlands herrscht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens die gesetzliche Nachtruhe. An Sonn- und Feiertagen ist ganztägig Rücksichtnahme geboten. Mit einer Hausordnung kann durch den Vermieter außerdem eine Mittagsruhe oder eine individuelle Nachtruhe (beispielsweise ab 20 Uhr) festgelegt werden, wobei diese dann nur für das jeweilige Haus und nicht für Lärm aus den Nachbarhäusern gilt.

Wann werden die Geräusche der Nachbarn offiziell zur Lärmbelästigung?

Grundsätzlich gilt: Während der festgelegten Ruhezeiten dürfen ausschließlich Geräusche in Zimmerlautstärke verursacht werden. Auch hier gibt es allerdings Unterschiede, da beispielsweise für Altbauten andere Schallschutzvorschriften gelten als für Neubauten. Mieter an dicht befahrenen Straßen müssen per Gesetz ebenso mit einem höheren Lautstärkepegel zurechtkommen als Mieter in einer verkehrsberuhigten Zone.

Geräusche, die durch normale Alltagsaktivitäten wie Duschen oder Kochen verursacht werden, dürfen auch während der Ruhezeiten in anderen Wohnungen hörbar sein. Wann die Lautstärke der Nachbarn zur Belästigung wird, ist allerdings von Fall zu Fall unterschiedlich: Während einige Menschen nur wenig geräuschempfindlich sind, wird für andere bereits ein dauerhaft leiser Geräuschpegel zur Qual.

Gesetzliche Regelungen zur Dezibelzahl gibt es nicht. In früheren Gerichtsverhandlungen wurde allerdings geurteilt, dass tagsüber 40 Dezibel nicht überschritten werden sollten, was in etwa der Lautstärke einer ruhigen Wohnstraße oder leiser Musik entspricht. Nachts sollten dagegen nicht mehr als 30 Dezibel, vergleichbar mit dem Ticken einer Armbanduhr, vernehmbar sein. Geräusche wie Trittschall oder Kinderlachen können nicht so schnell zur Lärmbelästigung erklärt werden. In diesen Fällen muss individuell festgestellt werden, ob der Lautstärkepegel für einen durchschnittlichen Menschen tatsächlich unerträglich ist.

Rechtliche Möglichkeiten bei Lärmbelästigung durch die Nachbarn

Wer sich durch die Lautstärke seiner Nachbarn gestört fühlt, sollte selbstverständlich zunächst einmal das Gespräch mit ihnen suchen. Möglicherweise ist auf diese Weise bereits eine Lösung des Problems zu finden. Zeigen sich die Geräuschverursacher aber uneinsichtig, ist der Vermieter dafür zuständig, durch bauliche Maßnahmen oder eine Vertragskündigung für Ruhe zu sorgen. Tut er das nicht, kann eine Mietminderung vorgenommen werden, da ein zu hoher Geräuschpegel einen Wohnungsmangel darstellt.

Um dem Vermieter zu beweisen, dass tatsächlich eine Lärmbelästigung vorliegt, sollte aber zunächst ein Lärmprotokoll angefertigt werden, in dem Datum, Uhrzeit und Art der Geräusche genauestens festgehalten werden. Wer mit seinem Vermieter auf Kriegsfuß steht, kann sich in letzter Instanz auch an das Ordnungsamt oder die Polizei wenden. Lärmbelästigung ist nämlich eine Ordnungswidrigkeit, die demnach bei den entsprechenden Behörden angezeigt werden kann. Mancherorts ist das sogar bereits online möglich. Trotz all dieser Möglichkeiten sollten von ihren Nachbarn gestörte Mieter allerdings Geduld mitbringen: Denn was tatsächlich als objektiv wahrgenommene Ruhestörung gilt, kann meist nur in einem langwierigen Prozess festgestellt werden.