Mit Sonnenschutzfolie gegen Hitze: So bleibt die Wohnung angenehm kühl – auch ohne Klimaanlage

Von: Anna Heyers

Teilen

Mit Sonnenschutzfolie bleibt Ihre Wohnung angenehm kühl, ganz ohne Klimaanlage. Erfahren Sie, wie Sie Hitze effektiv reduzieren und Energie sparen können.

Sommerzeit bedeutet oft auch Hitzezeit, gerade in Dachgeschosswohnungen, und viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre vier Wände kühl zu halten, ohne auf eine teure Klimaanlage angewiesen zu sein. Eine effektive Lösung ist die Verwendung von Sonnenschutzfolie (Alufolie verhält sich ähnlich) an den Fenstern. Diese Folien bieten nicht nur Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, sondern reduzieren auch die Aufheizung der Räume erheblich. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sonnenschutzfolie funktioniert und wie Sie sie richtig anwenden können.

Warum Sonnenschutzfolie?

Damit man sich eben nicht nur vor dem Ventilator aufhalten muss, gibt es Sonnenschutzfolie als Alternative. (Symbolbild) © Hodei Unzueta/Imago

Sonnenschutzfolien sind eine kostengünstige und effiziente Methode, um die Raumtemperatur zu senken. Laut einem Test von Stiftung Warentest „kosten die Folien etwa zwischen 17 und 63 Euro pro Quadrat­meter“, wenn man sie selbst montiert. Die Folien bestehen aus einer dünnen Schicht, die auf die Innenseite der Fenster aufgebracht wird und schädliche UV-Strahlen blockiert. Darüber hinaus reflektiert die Folie einen Großteil der Sonnenwärme, bevor sie in den Raum gelangen kann. Dadurch bleibt die Temperatur in den Räumen angenehm kühl, ohne dass eine Klimaanlage erforderlich ist.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Die Vorteile der Sonnenschutzfolie

Sonnenschutzfolie kann die Aufheizung der Räume um bis zu 80 Prozent reduzieren. Dadurch bleibt Ihre Wohnung auch an heißen Sommertagen angenehm kühl. Außerdem müssen bei der Verwendung von Sonnenschutzfolie Klimaanlage oder Ventilatoren weniger arbeiten, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Das führt zu einer erheblichen Einsparung bei den Energiekosten. Ein weiterer Vorteil: Sonnenschutzfolien blockieren schädliche UV-Strahlen, die nicht nur Ihre Haut schädigen können, sondern auch zu einer Verblassung von Möbeln und Bodenbelägen führen können.

Zehn wichtige Dinge über Backpulver und Natron, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Die korrekte Anwendung von Sonnenschutzfolie

Auswahl der Folie: Es gibt verschiedene Arten von Sonnenschutzfolien auf dem Markt. Wählen Sie eine Folie mit hoher Reflexionsfähigkeit und guter Wärmereduzierung. Achten Sie auch auf die Transparenz der Folie, um sicherzustellen, dass ausreichend Tageslicht in den Raum gelangt.

der Folie: Es gibt verschiedene Arten von Sonnenschutzfolien auf dem Markt. Wählen Sie eine Folie mit hoher Reflexionsfähigkeit und guter Wärmereduzierung. Achten Sie auch auf die Transparenz der Folie, um sicherzustellen, dass ausreichend Tageslicht in den Raum gelangt. Vorbereitung der Fenster: Reinigen Sie die Fenster gründlich, bevor Sie die Folie anbringen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, Staub oder Fett, um sicherzustellen, dass die Folie gut haftet.

der Fenster: Reinigen Sie die Fenster gründlich, bevor Sie die Folie anbringen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, Staub oder Fett, um sicherzustellen, dass die Folie gut haftet. Anbringen der Folie: Schneiden Sie die Sonnenschutzfolie auf die Größe der Fenster zurecht, lassen Sie jedoch einen zusätzlichen Rand von einigen Zentimetern. Befeuchten Sie die Fensterscheibe leicht mit Wasser oder einer Seifenlösung und tragen Sie dann die Folie auf. Verwenden Sie eine Rakel (alternativ geht auch ein Eisschaber o.ä.), um eventuelle Luftblasen oder Falten zu entfernen.

der Folie: Schneiden Sie die Sonnenschutzfolie auf die Größe der Fenster zurecht, lassen Sie jedoch einen zusätzlichen Rand von einigen Zentimetern. Befeuchten Sie die Fensterscheibe leicht mit Wasser oder einer Seifenlösung und tragen Sie dann die Folie auf. Verwenden Sie eine Rakel (alternativ geht auch ein Eisschaber o.ä.), um eventuelle Luftblasen oder Falten zu entfernen. Pflege der Folie: Sonnenschutzfolien sind in der Regel langlebig. Reinigen Sie sie regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel, um Schmutz oder Staub zu entfernen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.