Welche Kräuter dürfen nebeneinander ins Beet gepflanzt werden?

Ob im Garten oder auf dem Balkon: Kräuter sind beliebte Gäste im Beet. Allerdings kommen nicht alle Arten miteinander zurecht. Und manche sind wahre Einzelgänger.

Bevor Sie sich einen Kräutergarten anlegen, sollten Sie sich einen Plan machen.

anlegen, sollten Sie sich einen Plan machen. Nicht alle Kräuter harmonieren gut miteinander.

Bei einer guten Mischkultur profitieren die Kräuter voneinander.

Mit einem eigenen Kräutergarten haben Sie stets die passenden Gewürze und Aromen für Ihre Mahlzeiten parat. Darum ist es kaum verwunderlich, dass sie in vielen Gartenbeeten zu finden sind. Falls die Kräuter aber nur mäßig wachsen oder geradezu eingehen, muss das nicht an mangelnder Pflege liegen. Oft stecken auch der falsche Nachbar im Beet dahinter.

Mischkultur im Kräutergarten: Darum spielt sie eine Rolle

Eine gute Mischkultur im Garten fördert das Wachstum Ihrer Pflanzen und den Ertrag bei der Ernte - das trifft sowohl auf Kräuter als auch auf Gemüsesorten zu. Eine Mischkultur ist dabei in der Regel einer Monokultur vorzuziehen.

Die Vorteile einer passenden Mischkultur sind vielfältig: Manche Kräuter locken Nützlinge an, die Schädlinge an benachbarten Pflanzen an den Kragen gehen. Oft helfen ihnen aber auch die Ausscheidungen einer anderen Pflanze, um Schädlinge zu vertreiben.

Ob zwei Kräuter zusammenpassen, hängt aber auch von den Standortbedingungen ab: Harmonierende Pflanzen bevorzugen meist eine ähnliche Umgebung - zum Beispiel hinsichtlich der Sonneneinstrahlung oder der Feuchtigkeit. Zudem passen Kräuter zusammen, die nicht um die gleichen Nährstoffe konkurrieren und sich somit nicht in die Quere kommen.

Einjährige und mehrjährige Kräuter nicht nebeneinander pflanzen

Einjährige Kräuter verstehen sich gut untereinander und mehrjährige kommen auch am besten mit ihresgleichen klar. Allerdings sollten einjährige und mehrjährige Kräuter nicht gemischt werden: Mehrjährige Pflanzen mögen es nicht, wenn jedes Jahr der Nachbar im Beet wechselt. Einjährige hingegen wechseln gerne jährlich den Standort.

Hier eine kleine Übersicht über einjährige und mehrjährige Kräuter:

Einjährige Kräuter Mehrjährige Kräuter Basilikum Bärlauch Bockshornklee Bärwurz Bohnenkraut (Sommerform) Beifuss Boretsch Bohnenkraut (Winterform) Dill Brunnenkresse Gartenkresse Estragon Große Kapuzinerkresse Fenchel Echte Kamille Kümmel Kerbel Knoblauch Koriander Melisse Kreuzkümmel Oregano Majoran Pfefferminze Petersilie* Safran Parakresse Salbei Pimpinelle Schnittlauch* Rosmarin Spitzwegerich Rucola Thymian Senfkörner Winterkresse

Diese einjährigen Kräuter passen gut zusammen

Unter den einjährigen Kräutern verstehen sich Boretsch, Dill, Gartenkresse, Kerbel, Majoran und Petersilie so gut, dass Sie diese sogar im selben Topf anpflanzen könnten. Auch Basilikum ist ein hervorragender Nachbar im Beet: Er schützt andere Kräuter vor Mehltau und vor der Weißen Fliege. Mücken und Fliegen wollen ebenfalls nicht in die Nähe von Basilikum. Rosmarin wiederum fördert das Wachstum von Basilikum - setzen Sie diese beiden also nebeneinander.

Diese mehrjährigen Kräuter verstehen sich gut

Unter den mehrjährigen Kräutern bilden sich auch gerne "Cliquen": Unter anderem stehen Estragon, Salbei, Schnittlauch, Thymian und Zitronenmelisse gerne beieinander, aber auch Bohnenkraut, Oregano und Salbei harmonieren hervorragend.

Kräuter pflanzen: Diese Kräuter sollten nicht nebeneinander ins Beet

Leider will nicht jeder mit jedem: Basilikum und Melisse passen zum Beispiel gar nicht zusammen, genauso wenig wie Dill und Estragon. Halten Sie außerdem Fenchel und Koriander sowie Majoran und Thymian voneinander fern. Zu guter Letzt: Kamille und Pfefferminze können sich ebenfalls nicht riechen.

Die Einzelgänger unter den Kräutern

Manche Kräuter sind lieber ganz auf sich allein gestellt und deshalb als Einzelgänger unterwegs. Dazu gehören:

Engelwurz

Gewürznelke

Kurkuma

Lavendel

Liebstöckel

Lorbeer

Wermut

Ysop

Zitronengras

Am besten setzen Sie diese Kräuter allein in einen Kübel oder suchen sich Nicht-Kräuter als Nachbarn. Lavendel fühlt sich zum Beispiel neben Rosen wohl und Wermut schützt Johannisbeeren vor Krankheiten. Wenn Sie all diese Dinge beachten, werden Sie schon bald von Ihrer Mischkultur profitieren.

