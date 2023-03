Kochen mit Brokkoliresten: Einige Rezeptideen

Von: Joana Lück

Teilen

Aus dem Strunk von Brokkoli lassen sich leckere Gerichte zubereiten. © Imago

„Leaf to root“, also die vollständige Verarbeitung von Lebensmitteln, liegt voll im Trend. Warum also nicht einmal mit dem Brokkolistrunk kochen? Folgende Möglichkeiten gibt es.

Mehr zum Thema Kochen mit Brokkoliresten: Den Strunk nicht wegschmeißen

Brokkoli gehört wie Blumenkohl zu den Kohlsorten, ist aber um ein Vielfaches gesünder: Er ist kalorienarm, bei einem hohen Ballaststoffgehalt. Außerdem ist das Gemüse reich an Vitamin C, B-Vitaminen, Vitamin K und Folsäure. Doch bei der Zubereitung landet der Strunk meist im Müll – das muss nicht sein, da man mit ihm viele Gerichte kochen kann.

24garten.de hat die Rezeptideen.

Die meisten Rezepte benötigen lediglich die Brokkoliröschen, während der essbare Strunk meist großzügig abgetrennt wird und im Biomüll landet. Schade, denn der vermeintliche Abfall ist essbar und schmeckt noch dazu milder als die Röschen.