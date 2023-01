„Zauberei“: Lifehack zum Knoblauch-Schälen begeistert TikTok-User

Von: Ines Alms

Mehr als ein Küchenmesser ist nicht nötig, um eine Knoblauchzehe ohne Berührung mit den Händen aus der Schale zu lösen. Das Netz feiert den Küchenkniff euphorisch.

Knoblauchschälen ist nichts für Ungeduldige. Wenn man ein wenig Pech mit der gewählten Knolle hat, ist viel Feinarbeit erforderlich, um die Schalen von der Zehe abzulösen. Von der Geruchsbelästigung an den Händen ganz zu schweigen. Ein TikTok-User macht dieser Problematik ein Ende: Mit seiner Methode soll sogar ein stumpfes Buttermesser ausreichen, um Knoblauch kinderleicht und in Sekundenschnelle zu schälen.

Knoblauch schälen: Lifehack löst im Netz Begeisterung aus

Um eine Knoblauchzehe in einem Schwung geschält aus der Knolle zu lösen, muss die Knolle intakt bleiben. © Shotshop/Imago

Gerade wenn man größere Mengen Knoblauch schälen muss, kann einem schnell der Geduldsfaden reißen. Ein Klassiker, der das Schälen zumindest weniger Zehen erleichtert: Die Zehe auf die Arbeitsfläche legen und mit der Handfläche oder der Messerbreite etwas andrücken. Dann die Schalen einfach ablösen.

Ein TikTok-Nutzer behilft sich mit einem ganz anderen Küchentrick: Eine Knoblauchknolle in die Hand nehmen und mit einem Messer in eine Knoblauchzehe stechen, die noch in der Knolle sitzt. Dann die Zehe mit einem leichten Dreh herausdrücken. Vielleicht benötigt man dafür etwas Übung.

Der Lifehack wurde über 32.000 Mal kommentiert (Stand 18. Januar 2023), die meisten User sind begeistert:

„Warum erfahre ich das erst jetzt?“

„Das ist ein echter Game Changer“

„Habe es ausprobiert, es funktioniert“

„Ich schäle den gesamten Knoblauch, wenn ich aus der Schule komme“

„Zauberei“

„Wie schade, dass man das nicht auch mit Zwiebeln machen kann“

Doch im Netz kommen auch kritische Stimmen zu Wort, nach denen diese Methode nicht bei jeder Knoblauchknolle gleichermaßen gut funktioniert. Beispielsweise kleinere Knoblauchzehen oder sehr frischer Knoblauch lassen sich oftmals schwerer aus der Schale lösen.