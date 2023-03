Der kletterfreudige Kleiber ist als einziger Vogel kopfüber unterwegs in deutschen Gärten

Von: Ines Alms

Teilen

Kopfüber hängt der Kleiber am Baum – das können andere Vogelarten nicht. © IMAGO/imageBROKER/Friedhelm Adam

Vom Federkleid über die Fortbewegung bis zur Futterbeschaffung: Der Kleiber ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Erfahren Sie alles über die bekannte Vogelart.

Mehr zum Thema Kletterfreudiger Kleiber: Der Vogel ist als einziger kopfüber unterwegs in deutschen Gärten

Der Kleiber ist nicht nur ein Flug-, sondern auch ein Kletterkünstler: Oft kann man ihn dabei beobachten, wie er kopfüber an Bäumen hinabläuft – das macht ihm so schnell keine andere Vogelart nach. Wer den kleinen Baumläufer entdecken will, sollte auch nach seinem auffälligen Federkleid Ausschau halten. Dieses ist oben blaugrau und unten orange gefärbt. Eindeutig erkennen lässt sich der Vogel jedoch an seinem schwarzen Augenstreif, der vom langen Schnabel aus über den weißen Hals verläuft. Der Körperbau des Kleibers ist dagegen recht kompakt. Wie man den Kleiber außerdem am Ruf erkennt, weiß 24garten.de.

Der Kleiber ist in vielen Ländern zu Hause. Sein Lebensraum erstreckt sich über Teile Europas bis nach Asien und Nordafrika. Dabei zieht es den Baumläufer vor allem in offene Laub- und Mischwälder. Besonders gut geeignet sind solche mit altem Baumbestand – dort haben die Stämme häufiger Löcher und Höhlen für die Nester des Vogels. Aber auch in großen Gärten, auf Friedhöfen, Alleen, Obstwiesen und Baumhecken fühlt der Kleiber sich wohl.