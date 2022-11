Klee statt Rasen: Die pflegeleichte Pflanze verdrängt Unkraut aus der Wiese

Von: Ines Alms

Weißklee hat als Alternative zum reinen Grasrasen viele Vorteile – er verträgt zum Beispiel Trockenheit sehr gut. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Ein Rasen mit Klee liegt im Trend. Die Alternative zum Gras ist auch bei Trockenheit grün, lässt Unkraut keinen Platz und hat viele andere Vorteile.

Zahlreiche Gartenbesitzer bekämpfen Klee im Rasen als Unkraut. Dabei ist er eine pflegeleichte und umweltfreundliche Alternative zum klassischen Grün aus Gras. Er kommt mit großer Hitze gut zurecht, Düngen ist nicht nötig und die Blüten sind eine Nahrungsquelle für Bienen. Ein Rasen mit Klee hat nicht nur Vorteile, ist aber durchaus eine Überlegung wert.

Wieso Klee ein guter Rasenersatz ist, weiß 24garten.de.

Wenn man von Klee als Rasenersatz spricht, ist meist die Rede von einer Züchtung des Weißklees (Trifolium repens), der auch Zwergklee oder Mikroklee genannt wird und besonders dicht wächst. Dieser wird in der Regel in einer fertigen Mischung aus Klee- und Grassamen im Handel angeboten. Er lässt sich aber auch in bestehende Rasenflächen einstreuen. Um einen Rasen aus Klee anzulegen, ist das Frühjahr ideal, aber auch der Herbst ist ein möglicher Zeitpunkt.