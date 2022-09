Kartoffeln schälen: Besser nach dem Kochen – für mehr Nährstoffe

Von: Jasmin Farah

Teilen

Frische Kartoffeln können ruhig mit der Schale in heißem Wasser gekocht werden. © Yevhen Roshchyn/Imago

Die einen tun es davor, die anderen danach: Kartoffeln schälen, um Essen zuzubereiten. Letzteres ist zwar oftmals anstrengender, lohnt sich aber.

Eintöpfe, Aufläufe oder einfach gesalzen als Beilage: In vielen deutschen Haushalten gehören Kartoffeln in der Herbstküche einfach dazu. Fast täglich kommen sie dann in verschiedenen Zubereitungsweisen auf den Tisch. Zu Recht. Denn die Erdknolle ist nahrhaft, sättigend und steckt voller Vitamine, Ballaststoffe und gesunder Kohlenhydrate. Doch während sie manche Leute noch vor dem Kochen mit Wasser schälen, lassen andere die Schale dran, weiß 24garten.de.

Das ist etwa bei Pellkartoffeln der Fall. Diese werden, wie der Name schon sagt, erst nach dem Kochen „gepellt“. Sie werden dafür aus festkochenden oder vorwiegend festkochenden Kartoffeln zubereitet. Schließlich werden weniger Geschmacks- und Nährstoffe an das Wasser beim Kochen abgegeben. Die Schale wirkt also wie eine Art Barriere. Mit der Folge, dass mehr dieser wertvollen Stoffe in der Kartoffel verbleiben. Damit letzteres allerdings auch gewährleistet ist, sollten Sie zuerst kaltes Wasser aufsetzen und die Kartoffeln direkt hineingeben. Warten Sie, bis es sprudelt und heiß wird, kann sich die Struktur ihrer Stärke verändern und die Knollen werden durchs Kochen außen weich, bleiben in der Mitte aber hart.