TikTok-Userin zeigt ehrlichen Kartoffel-Fail - und erklärt, wie es besser geht

Von: Jasmin Farah

Eine TikTok-Userin begeistert regelmäßigen mit Videos aus ihrem Garten. Doch nicht immer ist alles eitel „Sonnenschein“ – ihre Kartoffeln haben schon bessere Zeiten gesehen, gesteht sie.

Eigentlich kann Kait mit ihrer diesjährigen Ernte zufrieden sein. Wochenlang hat die TikTok-Userin ihre fast 60.000 Follower mit ihren Ernteerfolgen aus ihrem eigenen Garten beglückt. Doch auch so eine erfahrene Hobbygärtnerin hat mal Pech. Was sie zudem sympathisch macht: Die TikTok-Userin hält damit nicht hinterm Berg, sondern zeigt ihren Followern, was geschehen ist.

TikTok-Userin erklärt: Kartoffeln mögen keine Staunässe

Ihr zufolge habe sie bereits seit Wochen eine Vorahnung gehabt, dass ihre Kartoffeln dieses Jahr sehr mickrig ausfallen würden. Sie bezeichnet es unter dem Video sogar als „Kartoffel-Fail“. Dann zeigt sie die tatsächlich etwas mickrig wirkenden Erdäpfel im Beet und erklärt, was sie glaubt, falsch gemacht zu haben.

Demnach habe die TikTok-Userin in der Vergangenheit nie Probleme gehabt, aber dieses Jahr zwei Dinge geändert. Beides habe sie zur selben Zeit eingeführt, was „nicht die beste Idee“ gewesen wäre, fügt sie hinzu.

Als Erstes habe sie ein neues automatisches Bewässerungssystem installiert, sodass sie sich nicht mehr darum kümmern müsse, wenn sie auf Reisen ist. Schließlich habe sie noch den Container geändert, in dem sich die Kartoffeln befinden. Üblicherweise verwendet sie Pflanzsäcke, die dafür sorgen, dass die Erde darin gleichmäßig belüftet wird und Wasser gut abfließen kann.

Doch mit ihrem neuen Ansatz haben Kaits Kartoffeln zu viel Wasser abbekommen, mit der Folge, dass sich wohl Staunässe gebildet haben muss. Schließlich hat sie in diesem Jahr nur ein paar Baby-Kartoffeln ernten können, dennoch sei sie sich sicher, dass diese ebenfalls „köstlich“ schmecken werden.

TikTok-User bedanken sich für Tipps

Ihre Follower sind begeistert angesichts so viel Ehrlichkeit vonseiten der TikTok-Userin. Das Video wurde bereits 36.500 Mal geklickt, ist über 2.500 Mal gelikt worden und hat unzählige Kommentare erhalten. Viele bedanken sich für Kaits Tipps oder geben sogar selbst welche. Hier eine Auswahl:

„Urteile niemals ein Buch nach seinem Einband!“

„Jaaa, Babykartoffeln! 🥰 Ich habe aus Versehen welche im Beet mit meinem Zweijährigen gepflanzt und bekam ebenfalls so kleine, mag sie aber auch! 🥰

„Vielleicht solltest du nächstes Jahr einfach große Löcher oder den Boden ganz herausschneiden und den Pflanzsack so benutzen. Ähnelt einer Drainage?“

„Danke schön für die Info. Ich möchte nächste Saison auch Kartoffeln anpflanzen.“

„Baue sie direkt im Beet an, dann hast du großartige Ergebnisse.“

„Ich dachte, man empfiehlt, keine Steine ganz unten in den Behälter zu legen. Ich dachte immer, das Wasser versickert dadurch besser, aber ich denke, es ist fast das Gegenteil.“