Alltagsfragen: Dürfen zerbrochene Trinkgläser auch ins Altglas?

Von: Andrea Stettner

Die richtige Mülltrennung wirft bei vielen Menschen Fragen auf: Gehören zerbrochene Trinkgläser nun ins Altglas? Oder doch lieber in den Restmüll?

Der samstägliche Gang zum Altglas-Container gehört bei vielen zum Wochenend-Ritual dazu. Alte Wein-Flaschen oder Gurkengläser können zu 100 Prozent wiederverwertet werden und erhalten so ein neues Leben. Eine gute Sache also. Dennoch dürfen nicht alle Gegenstände aus Glas im Altglas-Container entsorgt werden. Gehören Trinkgläser dazu?

Wo entsorge ich zerbrochene Trinkgläser?

Auch, wenn es unlogisch erscheint: Trinkgläser dürfen nicht im Altglas-Container entsorgt werden. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Alte Trinkgläser oder Glasgeschirre gehören in den Restmüll – und nicht in den Glascontainer. Der Grund: Das Material von Trinkgläsern ist anders zusammengesetzt als das Glas für Flaschen oder anderen Lebensmittelverpackungen und hat daher einen anderen Schmelzpunkt, wie Ökotest berichtet. Werden Trinkgläser dennoch in den Altglas-Container geworfen, können sich daraus Probleme beim Recycling und der Herstellung neuer Verpackungsgläser ergeben. Scherben sollten ohnehin gleich in den Hausmüll.

Was darf außerdem nicht in den Altglas-Container?

Neben Trinkgläsern dürfen auch andere Gegenstände aus Glas nicht im Altglas-Container entsorgt werden. Dazu gehören laut gruener-punkt.de etwa:

Kaffeekannen aus feuerfestem Glas

Fensterscheiben

Autoscheiben

Flachglas

Spiegel

Glühbirnen, Autolampen, Leuchtstoffröhren

Auflaufformen aus Glas

Mikrowellengeschirr

Ceran-Kochfelder oder Glas-Kochplatten

Blumentöpfe und Vasen

Auch Geschirr aus Porzellan oder Steingut hat im Altglas nichts verloren. Kleine Mengen entsorgen Sie im Restmüll, größere Mengen auf dem Wertstoffhof.

Altglas darf übrigens nur zu bestimmten Zeiten an den Sammelstellen eingeworfen werden – sonntags droht sogar ein Bußgeld. Ob Sie Deckel und Schraubverschlüsse zuvor vom Altglas entfernen sollten, erfahren Sie hier.