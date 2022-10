Dorf statt Strand: Ausländer kaufen Immobilien in Spanien auf dem Land

Von: Judith Finsterbusch

Wie wäre es mit einem Haus in Spanien, aber auf dem Dorf statt am Meer? © David Revenga

Es muss nicht immer direkt am Meer sein: Viele Deutsche suchen nach Immobilien in Spanien auf dem Dorf. Welche die beliebtesten kleinen Orte für ein eigenes Haus in Spanien sind, steht in diesem Artikel:

Madrid - Ein eigenes Haus in Spanien - auch für viele Deutsche ein schöner Traum. Die meisten dürften bei der Immobilie im Ausland ans Meer denken, doch immer mehr Nordeuropäer suchen auch nach einem Haus oder einer Wohnung auf dem Dorf, abseits der überlaufenen Küsten. Das Immobilienportal Idealista hat mehrere Studien erstellt, um herauszufinden, in welchen Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern die meisten Ausländer in Spanien Immobilien suchten. Auf den ersten Plätzen der Ferienhäuser in spanischen Dörfern stehen dabei kleine Orte im Hinterland der Costa Blanca, verrät costanachrichten.com.

Dabei haben Deutsche, Briten, Niederländer und Belgier durchaus unterschiedliche Vorlieben. Die meisten Suchanfragen von Ausländern, die eine Immobilie in Spanien suchen, konzentrieren sich aber auf die ohnehin beliebten Ferienregionen Costa Blanca, Balearen, Costa del Sol oder Katalonien. Aber eben nicht mehr nur direkt am Meer, sondern auch in den kleineren, weniger überlaufenen Orten.