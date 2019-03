Wann und wo werden Hortensien gepflanzt?

Hortensien sind in jedem Garten ein Hingucker. Damit es auch in Ihrem heimischen Grün schön blüht, erklären wir Ihnen, wie Sie die Stauden pflanzen und pflegen.

Hortensien machen mit ihren Blütenbällen aus jedem Garten ein buntes, blühendes Paradies. Deshalb erfreut sich die Staude einer großen Beliebtheit. Wir erklären Ihnen, wie Sie Hortensien in Ihrem Garten pflanzen und pflegen.

Jahreszeit: Wann ist der beste Zeitpunkt, um Hortensien zu pflanzen?

Hortensien werden im Blumentopf gekauft und anschließend in die Erde eingesetzt. Dafür haben Sie vom Frühjahr über Sommer bis in den Herbst hinein die Gelegenheit. Der frühe Herbst eignet sich besonders gut, da Hortensien extrem viel Feuchtigkeit brauchen und der Boden zu dieser Jahreszeit in der Regel etwas nasser ist als im Frühling oder Sommer.

Wählen Sie letzteren Zeitpunkt, müssen Sie der jungen Pflanze extrem viel Aufmerksamkeit schenken und regelmäßig gießen. Auch das Frühjahr eignet sich jedoch, solange Sie die letzten Fröste abwarten. Generell sollten Sie Hortensien nicht vor den Eisheiligen einsetzen. Deshalb ist das Pflanzen im März meist noch zu früh, da es zu Bodenfrost kommen kann.

An diesem Standort sollten Sie Hortensien pflanzen

Hortensien bevorzugen in der Regel sonnige bis halbschattige Standorte. Je nach Art kann aber auch ein Schattenplatz in Betracht gezogen werden. Normalerweise braucht der Wasserstrauch jedoch mindestens sechs Stunden Sonne täglich - allerdings nicht im prallen Sonnenlicht, da die Feuchtigkeit in den großen Blättern schnell verdunstet. Achten Sie auch auf einen Standort, der etwas windgeschützt ist, sodass die Blüten schön in Form bleiben. Außerdem frieren die Knospen so im Winter nicht ein.

Einen guten Standort macht zudem die Bodenbeschaffenheit aus: Die Erde sollte nährstoffreich, sauer und locker sein. Ein feuchter Boden tut der Hortensie gut, aber es sollte nicht zu Staunässe kommen. Auch auf genügend Humus sollten Sie achten, ansonsten mengen Sie der Erde etwas Torf oder Rhododendron-Erde bei.

Hortensien pflanzen: So viel Abstand sollten Sie einhalten

Hortensien brauchen viel Platz: Sie wachsen nicht nur in die Breite, auch ihre Wurzeln verankern sich eher flach. Je nach Art sollten Sie deshalb einen Abstand von mindestens 50 Zentimetern bis hin zu eineinhalb bis zwei Meter halten. Behalten Sie dafür die Pflegehinweise Ihrer Hortensie im Auge.

Hortensien pflanzen: So wird's gemacht

Liegen die Temperaturen über 13 Grad, ist der richtige Moment gekommen, um die Hortensie in den Garten zu pflanzen. Dabei nehmen Sie zunächst die Pflanze aus ihrem Topf und stellen sie für rund zehn Minuten in einen Wassereimer bis keine Blasen mehr auftreten. So kann sich die junge Pflanze nämlich mit genügend Feuchtigkeit versorgen, um anschließend im Boden zu gedeihen. In der Zwischenzeit heben Sie ein Loch an Ihrem gewählten Standort aus, das doppelt so groß wie der Topf ist.

Anschließend nehmen Sie die Hortensie wieder aus ihrem Wasserbad und stellen Sie in das Pflanzloch. Dieses füllen Sie mit der ausgehobenen Erde auf und drücken sie leicht fest. Der Strauch sollte noch genug Luft bekommen. Obendrein braucht die Pflanze vor allem am Anfang ausreichend Wasser, sodass auch bei Regen noch gegossen werden sollte. Dazu können Sie auch Regenwasser verwenden, da dieses kein Kalk enthält.

Nach dem Pflanzen: So pflegen Sie Hortensien

Hortensiengewächse besitzen nicht umsonst den Namen "Hydrangeaceae" - was soviel bedeutet wie "Wasserkanne". Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf den starken Durst der Pflanzen. Deshalb sollten Hortensien auch Wochen nach der Pflanzung ausgiebig mit Regenwasser gegossen werden. Hat sich die Pflanze schon etwas eingelebt, darf auch mal gedüngt werden. Dafür gibt es spezielle Hortensiendünger. Wer er es lieber organisch mag, kann auch auf Rinderdung-Pellets zurückgreifen. Ab Ende Juli ist jedoch Schluss mit dem Düngen - die neuen Triebe müssen bis zum Herbst ausreifen, damit sie stark genug für den Winter sind.

So pflanzen Sie Hortensien im Kübel

Hortensien machen sich im Übrigen nicht nur im Garten gut, sondern auch im Kübel vor dem Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Dort hat es die Staude besonders warm und hell - es sollte allerdings kein zu praller Sonnenschein herrschen. Zudem braucht die Pflanze ein windgeschütztes Fleckchen. Je nachdem ob Ihre Hortensie winterhart ist oder nicht, muss sie über Winter in den Keller gestellt werden. Ansonsten darf sie an einem geschützten Ort im Freien bleiben.

Damit die Hortensie auch im Kübel schön blüht, braucht sie eine leicht saure Erde ohne Kalk. Außerdem sollte sie alle zwei bis drei Jahre umgetopft werden. Nicht zu vergessen: Viel gießen. Geben Sie der Pflanze vor allem im Sommer viel Regen- oder Leitungswasser - am besten mindestens zweimal täglich. Es sollte jedoch keine Staunässe entstehen.

