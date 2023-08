Hortensien im Garten: Einfaches Hausmittel hilft wie Turbo-Dünger

Für prächtige Pflanzen

Autor Lam Vy Nguyen schließen

Hortensien lieben Kaffee - und das aus gutem Grund. Das einfache Hausmittel hält die Blütensträucher im Garten gesund und schützt vor Schädlingen.

Hortensien sind beliebte Blütensträucher, die in vielen Gärten für ihre üppigen, farbenfrohen Blüten bewundert werden. Doch wer kennt es nicht? So schön die Sommerpflanze auch blühen mag, so traurig kann auch der Anblick von verwelkten und vertrockneten Sträuchern sein. Um die Hortensien im Garten gesund und prächtig zu halten, bietet sich vor allem Kaffee als eine Alternative ohne Chemie an.

Hortensien im Garten: Kaffee ist reich an Nährstoffen

Kaffeesatz ist ein hervorragender Dünger für Hortensien, die vor allem im Sommer schön blühen. Bei einem trockenen Garten im Sommer sollten Sie allerdings zwei andere Tricks kennen. Er enthält eine Fülle von Nährstoffen wie Stickstoff, Kalium, Magnesium und Spurenelemente, die für das Wachstum und die Blütenbildung essenziell sind.

+ Hortensienpflege mit Kaffee ist ein Gewinn für Ihren Garten*. © Lam Vy Nguyen/DALL-E

Indem Sie regelmäßig Kaffeesatz um Ihre Hortensien streuen, geben Sie ihnen einen natürlichen Schub. Das hilft der Pflanze kräftig zu wachsen und ihre Blütenpracht zu entfalten. Die organischen Substanzen im Kaffeesatz verbessern außerdem die Bodenstruktur und fördern die Mikroorganismen im Boden, die für eine gesunde Pflanzenentwicklung von großer Bedeutung sind.

Kaffeesatz reguliert den pH-Wert: Hortensien lieben sauren Boden

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Kaffeesatz ist seine Fähigkeit, den pH-Wert des Bodens zu senken. Die Sommerpflanze bevorzugt einen leicht sauren Boden, da sie in einem alkalischen Milieu möglicherweise nicht alle Nährstoffe optimal aufnehmen können. Durch das regelmäßige Einbringen von Kaffeesatz in den Boden werden die Hortensienwurzeln in einer sauren Umgebung gedeihen, was zu einer noch intensiveren Blütenfarbe führen kann. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Kaffeesatz nicht in übermäßigen Mengen verwenden, da ein zu niedriger pH-Wert schädlich sein kann.

Hortensien im Garten: Kaffee als natürlicher Schutz gegen Schädlinge und Krankheiten

Kaffeesatz hat nicht nur Vorteile für die Nährstoffversorgung und den pH-Wert, sondern kann auch als natürlicher Schutzschild gegen Schädlinge und Krankheiten dienen. Die im Kaffeesatz enthaltenen Substanzen, wie beispielsweise Koffein und Säuren, können auf unliebsame Besucher wie Schnecken, Ameisen oder Blattläuse abschreckend wirken. Gleichzeitig hemmen sie bestimmte Pilze und Bakterien, die Pflanzenkrankheiten verursachen können. Diese natürliche Abwehr kann dazu beitragen, dass Ihre Hortensien gesund und blühfreudig bleiben. Auch andere Hausmittel können nützlich sein: So schützt Milch auch die Rosen im Garten.

Kaffeesatz richtig benutzen: Dosierung und Häufigkeit beim Düngen

Damit die Kaffeesatz-Düngung optimal wirkt, sollten Sie ein paar Punkte beachten. Verwenden Sie idealerweise abgekühlte Kaffeesatzreste, da frischer Kaffee zu viel Säure enthalten kann. Streuen Sie den Kaffeesatz locker um den Wurzelbereich Ihrer Hortensien und mischen Sie ihn leicht mit der Erde. Achten Sie darauf, den Kaffeesatz nicht direkt an den Stamm zu legen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Wiederholen Sie die Anwendung alle paar Wochen während der Wachstumsperiode Ihrer Hortensien, um kontinuierlich von der positiven Wirkung des Düngers zu profitieren.

Wer vor allem auf chemische Dünger verzichten möchte, sollte auf Kaffee zurückgreifen. Das beliebte Heißgetränk bietet eine kostengünstige und umweltfreundliche Möglichkeit, die Hortensien zu verwöhnen und ihre Gesundheit zu fördern. Die reichhaltigen Nährstoffe, die Regulation des pH-Werts und der natürliche Schutz vor Schädlingen und Krankheiten machen demnach Kaffeesatz zu einem wertvollen Helfer im Garten.

*Redakteurin Lam Vy Nguyen hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) genutzt.

Rubriklistenbild: © Lam Vy Nguyen/DALL-E