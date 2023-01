Handy laden ohne Strom: Drei Tipps für unterwegs

Von: Jasmin Farah

Beim Reisen oder zwischen zwei Terminen: Manchmal ist der Handy-Akku unerwartet leer – und weit und breit findet sich keine Steckdose. Mit unseren drei Tipps sind Sie zukünftig gut aufgestellt.

Sie erwarten einen dringenden Anruf oder müssen sich mit der Karte auf dem Smartphone durch eine fremde Stadt navigieren: Wenn der Akku plötzlich leer ist, kann das einen Tag ganz schön durcheinander bringen.

Tipp 1: Im Auto Akku laden – das sollten Sie immer dabei haben

Der Akku des Smartphones ist fast leer - was tun? © Valentin Wolf/Imago

In Ihrem Auto können Sie Ihr Handy aufladen, während Sie unterwegs sind. Wer ein älteres Auto hat, findet hier meistens einen Zigarettenanzünder. Mit einem USB-Umwandler kann dieser in ein Ladegerät verwandelt werden. Der Adapter wird einfach in den geöffneten Zigarettenanzünder gesteckt. Neuere Autos haben am Amaturenbrett bereits eingebaute USB-Anschlüsse.

Ohne ein Kabel bringt Ihnen der Anschluss nichts. Beachten Sie deswegen diesen Tipp: Bewahren Sie ein Ladekabel für Ihr Smartphone immer in Ihrem Handschuhfach auf. So wissen Sie: Im Auto kann ich mein Handy jederzeit aufladen. Übrigens nutzt die Aufladung des Handys relativ wenig Energie, deswegen müssen Sie sich in der Regel auch keine Sorgen um Ihre Autobatterie machen.

Tipp 2: Nutzen Sie besonders smarte Powerbanks

Viele Menschen kennen Powerbanks: Die etwa handygroßen Geräten laden Sie zu Hause auf – unterwegs nutzen Sie die gespeicherte Energie, um Ihr Smartphone zu laden. Aber auch Powerbanks haben nur begrenzten Speicher. Sie stehen vor der Kaufentscheidung? Diese Funktionen macht Ihre Powerbank zuverlässiger:

Die Powerbank sollte über eine Kapazität von mindestens 10.000 mAh (Milliamperstunden) verfügen. Die tatsächliche Energielieferung der Powerbank ist immer etwas niedriger: Bei 10.000 mAh ist die echte Lieferung etwa 6.000 mAh stark. Das reicht, um ein Smartphone etwa 1,5 mal zu laden.

Wie lange dauert die Ladung der Powerbank? Wer das Gerät nur schnell zu Hause aufladen will, braucht eine möglichst hohe elektrische Stromstärke. Mindestens zwei Ampere sollte Ihre Powerbank haben.

Neben den Mindestansprüchen an Ihre Powerbank, gibt es auch noch andere mögliche Funktionen:

Sie wollen, dass Ihre Powerbank sich „von selbst“ wieder auflädt? Dann macht ein Gerät mit integriertem Solarpanel Sinn. Meist sind diese Panele zwar recht schwach – allein schon wegen der geringen Größe. Aber immerhin wird hier ganz ohne Ihr Zutun Sonnenlicht in Energie umgewandelt. Dafür müssen Sie die Powerbank nur an einen sonnigen Platz legen.

Im Notfall möchten Sie auch mit eigener Muskelkraft die Powerbank wieder füllen? Dann sollten Sie sich ein Gerät mit Kurbel beschaffen. Bei Stromausfällen hilft das auch zu Hause: Sie kurbeln einfach einige Minuten lang und laden die Powerbank (etwas) auf. Für eine volle Ladung würde das Kurbeln sehr lange dauern. Aber immerhin ein paar Prozent können Sie Ihrem Handy so unkompliziert verschaffen.

Tipp 3: Nutzen Sie Ihre Energie auf dem Rad

Eine weitere Möglichkeit, um Ihre Muskeln zu nutzen, sind Fahrrad-Dynamos. So wie bei der klassischen Fahrradbeleuchtung wird auch hier ein Dynamo an Ihr Fahrrad montiert. Durch Ihr Treten wird dieser sogenannte Nabendynamo angetrieben. Nun brauchen Sie nur noch einen Laderegler, der die Energie umwandelt und zu Ihrem Smartphone transportiert. Dafür lohnt sich auch eine Smartphone-Haltung. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Kabel nicht in Ihre Räder kommen können.

Diese Lösung ist vor allem für Vielradler sinnvoll, die auch beim Radfahren Strom brauchen – zum Beispiel beim Navigieren auf Touren.