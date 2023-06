Den Grill fit machen für den Sommer: Experte erklärt, worauf Sie achten müssen

Bevor gegrillt wird, muss der Grill fit gemacht werden für den Sommer. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Das gute Wetter hält an: Wer jetzt den Grill für den Sommer fit machen will, sollte auf ein paar Dinge achten. Ein Experte klärt auf.

Fulda - Für ungetrübten Genuss am Grill kommt es nicht nur auf die Produkte und die Kunst des Grillmeisters oder der Grillmeisterin an, sondern auch auf die Ausrüstung. Ein Experte gibt Tipps zum Start in die Sommersaison.

Grill fit machen für den Sommer: Darauf muss man achten

Holzkohlegrill: Wer die Grillsaison am Holzkohlegrill eröffnen will, der sollte vor der Inbetriebnahme den Rost erst einmal ordentlich reinigen. „Dazu gehört, dass altes Fett und Asche mit der Drahtbürste beseitigt werden. Möglicherweise muss der Rost mit etwas Öl auch noch einmal eingebrannt werden“, rät Volker Elm, langjähriger Präsident der German Barbecue Association, die unter anderem Ausrichterin der Deutschen Grillmeisterschaft ist.

Zudem müsse geprüft werden, ob die Kohle über den Winter feucht geworden ist. „Das merkt man schon beim Hochheben“, sagt der Grill-Experte aus Fulda. Auch die Anzünder sollten vorab kontrolliert werden. Hier gebe es inzwischen auch gute Bioprodukte – die seien besser als Spiritus oder Petroleum.

Gasgrill: Vor der ersten Gartenparty sollten beim Gasgrill auf alle Fälle die Schläuche und Anschlüsse auf Beschädigungen und Dichtigkeit überprüft werden. Volker Elm rät im Gespräch mit der Ratgeber-Redaktion der Fuldaer Zeitung zudem dazu, nicht nur eine Löschdecke oder einen Fett-Feuerlöscher parat zu halten, sondern die Gasflasche immer nur mit einer Handumdrehung und nicht bis zum Anschlag aufzudrehen. „Dann habe ich sie auch schnell mit einer Umdrehung wieder zu gedreht“, sagt er.

Elektrogrill: „Beim Elektrogrill ist es schwer, etwas falsch zu machen“, erklärt Volker Elm. Dennoch hält er auch hierfür Tipps bereit. Ein Blick auf Kabel und auf die Absicherung lohnt sich, bevor die Sicherungen rausfliegen und das Haus lahm legen. Und ähnlich wie beim Gasgrill sollte vor der Inbetriebnahme ein Blick auf die Brenner geworfen werden. Vor dem eigentlichen Grillen kommt es hier auf die ordentliche Reinigung an, um Fettflammen zu vermeiden.

Ansonsten bleibt – egal auf welchem Grill noch eine Vorkehrung: Für den Grillspaß sollte das Zubehör zurechtgelegt sein. Heißt: Alle nötigen Werkzeuge sollte man am Grill immer zur Hand haben.

Falls Sie noch ein besonderes Rezept für den nächsten Grillabend suchen: Food-Autorin Anne Baun aus Fulda empfiehlt marinierte Lammspieße mit Chili-Dip.