Gewittertierchen vertreiben: So gelingt es Ihnen wirklich

Kurz vor dem Gewitter sind sie da: Gewittertierchen. Häufig befallen sie Zimmerpflanzen und wollen nicht mehr gehen. Diese Tipps helfen, um Thripse loszuwerden.

Die Luft draußen wird immer schwüler. Ein Gewitter ist im Anzug. Eines der ersten Anzeichen sind die kleinen schwarzen Thripse, die auch auf den Namen Fransenflügler hören. Umgangssprachlich sind sie aber als Gewittertierchen bekannt. Zu bestimmten Zeiten kommen sie auch in die Wohnung, befallen Zimmerpflanzen und wollen diese nicht mehr verlassen. Doch mit einigen kleinen Kniffen, lassen sich die schwarzen Insekten vertreiben.

Gewitterfliegen, auch Thripse oder Fransenflügler genannt, befallen Zimmerpflanzen. © stock&people/Imago

Gewittertierchen: Stechende Pflanzensauger

Obwohl der Name Fransenflügler suggeriert, sie könnten fliegen, sind Gewittertierchen alles andere als Meister der Lüfte. Sie lassen sich eher von den Luftströmen treiben. Bei einem drohenden Gewitter ändert sich die elektrische Feldstärke der Luft. Nun beginnt der Sinkflug der schwarzen Insekten. Dies geschieht jedoch sehr unkoordiniert. Sie landen oftmals in Schwärmen in der Wohnung und befallen dann die Zimmerpflanzen.

Was bedeutet das: elektrische Feldstärke ändert sich Bei sommerlich schönem Wetter liegt die Feldstärke der Luft bei bis zu 300 Volt / Meter. Ist ein Gewitter im Anmarsch, ändert sich die Feldstärke auf bis zu 50.000 Volt / Meter. Sie wird nahezu „aufgeladen“.

Auch wenn sie mit ihren scharfen Beißwerkzeugen ab und zu Menschen stechen, ernähren sie sich nicht von Blut wie Mücken, sondern haben es auf den Pflanzensaft in der Wohnung abgesehen. Sie lieben die trockene Umgebung und das reichhaltige Nahrungsangebot. Daher sind sie nur schwer wieder loszuwerden, wenn sie erst einmal da sind. Besonders anfällige Pflanzen sind Azaleen, Farne, Palmen, Gummibäume und Alpenveilchen.

Gewittertierchen: So werden Sie Thripse wieder los

Saugen oder wischen Sie die Gewittertierchen einfach weg.

Pollengitter an Fenstern können die kleinen Insekten fernhalten.

Hängen Sie leuchtende Klebefallen auf.

Besprühen Sie die Blätter der Zimmerpflanzen mit Seifenlauge.

Die einfachste Methode, um Thripse loszuwerden, ist sicherlich das Abduschen mit Wasser oder Seifenlauge. Hier ist aber ein Schritt wichtig: Verpacken Sie vor der Dusche den Blumentopf bis zur Basis der Pflanze in einer Plastiktüte, damit die Schädlinge und ihre Eier oder Larven nicht in die Erde bzw. das Substrat gespült werden und von dort wieder in die Pflanze aufsteigen können.