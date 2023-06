Tupperdose riecht nach Zwiebeln? Tipp mit Zeitungspapier sorgt für frischen Duft

Lifehack

Frischhaltedosen aus Plastik nehmen schnell unangenehme Gerüche der Speisen an, die darin aufbewahrt werden. Einfache Hausmittel können helfen – wie etwa Zeitungspapier.

Wenn wir Lebensmittel in Tupperware-Behältern aufbewahren, sollten diese auch gut riechen. Doch manchmal können sich hartnäckige Gerüche wie Knoblauch oder Zwiebeln in den Behältern festsetzen. Keine Sorge: Mit einfachen Hausmitteln wie Zeitungspapier, Backpulver und Essig können Sie diese unerwünschten Gerüche schnell und nachhaltig beseitigen. Hier sind einige bewährte Tipps zur Geruchsentfernung aus Tupperdosen und anderen Plastikbehältern wie Brotzeitbox und Co.:

1. Trick mit Zeitungspapier

Bevor Sie mit der Geruchsentfernung beginnen, spülen Sie die Tupperware gründlich mit warmem Wasser aus. Verwenden Sie dabei mildes Spülmittel, um Fettreste zu entfernen. Dies ist wichtig, um die Behälter optimal vorzubereiten. Dann kann es losgehen:

Ein einfacher Trick, um unangenehme Gerüche zu entfernen, besteht darin, eine Handvoll zerknülltes Zeitungspapier in den Tupperware-Behälter zu geben. Das Zeitungspapier absorbiert die Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Verschließen Sie den Behälter mit dem Deckel und lassen Sie ihn über Nacht stehen. Am nächsten Tag entfernen Sie das Zeitungspapier aus der Tupperware und spülen sie gründlich mit warmem Wasser aus. Achten Sie darauf, dass keine Zeitungspapierreste im Behälter verbleiben.

+ Plastikdosen nehmen gerne unangenehme Gerüche an. Hausmittel sorgen schnell wieder für frischen Duft. © Marco Stepniak/Imago

2. Backpulver für hartnäckige Gerüche

Wenn der Geruch immer noch vorhanden ist, können Sie Backpulver verwenden. Geben Sie einen Teelöffel Backpulver in den Behälter und fügen Sie warmes Wasser hinzu. Rühren Sie um, bis sich das Backpulver vollständig aufgelöst hat. Lassen Sie die Mischung für einige Stunden einwirken und spülen Sie sie dann gründlich aus. Das Backpulver neutralisiert unangenehme Gerüche effektiv.

3. Essig als natürlicher Geruchskiller

Ein weiteres wirksames Hausmittel ist Essig. Gießen Sie etwas Essig in den Behälter und fügen Sie warmes Wasser hinzu. Lassen Sie die Lösung für mindestens eine Stunde einwirken. Anschließend spülen Sie die Tupperware gründlich aus, um sicherzustellen, dass der Essiggeruch verschwunden ist. Essig neutralisiert nicht nur Gerüche, sondern wirkt auch antibakteriell.

4. Kaffeepulver für frischen Duft in der Tupperdose

Kaffeepulver ist nicht nur zum Aufbrühen von Kaffee geeignet, sondern kann auch helfen, unangenehme Gerüche aus Plastikdosen zu entfernen. Geben Sie einfach einen Esslöffel Kaffeepulver in den Behälter und verschließen Sie ihn. Lassen Sie das Kaffeepulver über Nacht wirken und spülen Sie die Frischhaltedose am nächsten Tag gründlich aus. Das Kaffeepulver absorbiert die Gerüche effektiv und hinterlässt einen angenehmen, leicht kaffeearomatischen Duft.

Zehn einfache Tricks, mit denen Sie unangenehme Gerüche aus der Küche verbannen Essig ist ein ständiger Begleiter im Haushalt – auch was das Reinigen oder Entfernen von Gerüchen angeht. Wenn es nach dem Kochen nach Essen, Fett oder Rauch riecht, kochen Sie einfach einen Topf Wasser ab und geben einen Schuss Essig hinein. Das Essigwasser verteilen Sie auf kleinen Schälchen, die Sie wiederum an unterschiedlichen Orten in der Küche aufstellen. Sobald die verschiedenen Gerüche verschwunden sind, lüften Sie einmal gut durch, um auch den Essiggeruch loszuwerden. Dieser lässt sich übrigens auch verringern, indem Sie etwas Rosmarin, Zitronen oder Zimtstangen in die Schälchen hineingeben. Halten Sie beim Abkochen zudem ein wenig Abstand, um den penetranten Duft nicht zu sehr einzuatmen. © ingimage/Imago Zur Weihnachtszeit können Sie auch mal die Zimtstangen auspacken, um für einen wohligen Duft in der Küche zu sorgen. Kochen Sie dazu drei Stangen Zimt für ungefähr fünf Minuten in einem Topf und lassen Sie sie anschließend abkühlen. Schon riecht es in der Wohnung angenehm nach dem Gewürz, wie das Online-Portal freundin.de empfiehlt. © Qie Feng/Imago Gäste haben sich angekündigt und die Wohnung muss nach dem Kochen schnell wieder gut duften? Dann stellen Sie doch eine Schale Wasser mit Zitronen- und Orangenschalen bereit. Das verströmt einen angenehmen Geruch und macht die Essensgerüche im Nu vergessen. © agefotostock/Imago Natron darf als Hausmittel ebenfalls in keinem Haushalt fehlen. Bei schlechten Gerüchen geben Sie einfach einen Esslöffel des Pulvers in eine Schüssel mit Wasser und stellen diese in der Küche auf. Das neutralisiert die unangenehmen Düfte. © Panthermedia/Imago In Scheiben geschnittene Kartoffel Wenn Ihre Töpfe und Pfannen nach dem Kochen noch nach Essensresten riecht, können Sie diese mithilfe von Kartoffeln absorbieren. Schneiden Sie den Erdapfel einfach in Spalten und streuen Sie etwas Meersalz darauf. Das Ganze kommt für ungefähr zwei Stunden in die Töpfe – schon sind die Gerüche verschwunden. © Bozena Fulawka/Imago Backpulver auf einem Löffel Sie machen die Kühlschranktür auf und ein unangenehmer Geruch schwebt Ihnen entgegen? Dann wird es höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Zunächst einmal prüfen Sie, ob alle Lebensmittel noch frisch sind – was schlecht geworden ist, wird entsorgt. Anschließend stellen Sie eine Schale mit Backpulver hinein: Es neutralisiert die schlechten Gerüche. © Westend61/Imago Katzenstreu mit Kelle Haushalts- und Biomüll können relativ schnell zu müffeln anfangen – selbst, wenn sie noch halb sehr sind. Wer nicht sofort zu den Mülltonnen laufen will, kann sich mit Katzenstreu behelfen. Wenn Sie den Müll das nächste Mal leeren, waschen Sie den Eimer mit heißem Wasser aus und reinigen ihn mit Spülmittel. Anschließend lassen Sie ihn gut trocknen. Erst dann füllen Sie die Katzenstreu hinein und befestigen den neuen Müllbeutel im Eimer. Das hilft dabei, die Gerüche länger fernzuhalten und die Feuchtigkeit zu binden. © agefotostock/Imago Geröstete Kaffeebohnen Kaffeebohnen eignen sich hervorragend dazu, Gerüche zu absorbieren. Stellen Sie einfach ein Schälchen mit den Bohnen in die Küche und lassen Sie sie ihr Werk verrichten. © Nailia Schwarz/Imago Salz in einer Schale Auch das Holzschneidebrett kann durch die verarbeiteten Lebensmitteln irgendwann Gerüche annehmen. Entfernen Sie diese ganz einfach mit Salz und Zitrone: Das Salz wird auf das Schneidebrett gestreut und anschließend Zitronensaft darüber geträufelt. Reiben Sie beides gründlich mit einer Bürste ein und lassen Sie das Ganze eine Weile einwirken. Anschließend reinigen Sie das Schneidebrett mit Wasser. So haben Sie nicht nur Gerüche entfernt, sondern auch Keimen Einhalt geboten. © Panthermedia/Imago Eine aufgeschnittene Zitrone Unangenehme Gerüche kommen nicht nur vom Kochen. Um einiges unappetitlicher können die Ausdünstungen sein, die aus dem Abfluss in der Spüle kommen. Mit Zitronen oder Zitronensäure können Sie dem aber Herr werden: Letztere erhalten Sie zum Beispiel in Supermärkten oder Drogerien. Geben Sie einen Esslöffel davon in den Ausguss – das beseitigt nicht nur den Geruch, sondern hilft auch bei Verstopfungen durch Speisereste. © Imaginechina-Tuchong/Imago

5. Zitronensaft gegen hartnäckige Gerüche in Plastikdosen

Ein weiteres Hausmittel, das sich zur Geruchsbekämpfung eignet, ist Zitronensaft. Pressen Sie den Saft einer Zitrone aus und geben Sie ihn in den Behälter. Fügen Sie warmes Wasser hinzu und lassen Sie die Mischung für einige Stunden einwirken. Anschließend spülen Sie die Tupperware gründlich aus. Zitronensaft entfernt nicht nur unangenehme Gerüche, sondern hinterlässt auch einen frischen Zitrusduft.

Diese natürlichen Methoden helfen, um Ihren Tupperdosen einen erfrischenden Duft zu verleihen und unangenehme Gerüche effektiv zu beseitigen. Je nach Vorliebe können Sie zwischen Zeitungspapier, Kaffeepulver, Zitronensaft, Backpulver oder Essig wählen und die Methode anwenden, die für Sie am besten funktioniert. Ihre Tupperware hat sich verfärbt? Auch unschöne Flecken lassen sich mit Hausmitteln wieder beseitigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Marco Stepniak/Imago