Vollmond im Mai: Mit dem Blumenmond kehrt der Frühling endgültig ein

Von: Joana Lück

Teilen

Gärtnern nach dem Mond liegt voll im Trend. Der Vollmond im Mai wird auch als Blumenmond bezeichnet und unter ihm gedeihen viele Obst- und Gemüsesorten.

Laut Mondkalender ist am 5. Mai wieder Vollmond. Dieses monatliche Himmelsspektakel sieht nicht nur schön aus, er wirkt sich auch auf die Natur und menschliche Abläufe wie Schlaf aus. Was Sie im Mai im Garten erwartet, erfahren Sie hier.

Vollmond im Mai: Mit dem Blumenmond kehrt der Frühling endgültig ein

Der Blumenmond im Jahr 2023 fällt auf den 5. Mai. © Pellinni/Imago

Bei den Algonkin, den Ureinwohnern Nordamerikas, trägt der Wonnemond den Namen „Flower Moon“, übersetzt Blumenmond. Und nicht verwunderlich, denn im Mai stehen alle Zeichen auf Frühling. Den Monat kennt man nicht umsonst als „Wonnemonat“. Aus diesem Grunde trägt der Vollmond im fünften Monat des Jahres auch den Namen „Wonnemond“. Im Mai kann man sich vor lauter Blumen und Blüten kaum sattsehen: Gänseblümchen, Maiglöckchen, Klatschmohn und Vergissmeinnicht sprießen in Gärten und am Waldrand aus dem Boden. Außerdem ist es die Zeit, in der die ersten Hortensien blühen. Weitere Namen für den Mai-Mond sind laut Time and Date Hasenmond, Pflanzmond, Maispflanzmond, Milchmond und Marienmond. Im Garten heißt das konkret:

Falls noch nicht geschehen, können Sie im Mai Gemüse, Kräuter und Obst aussäen. Bei sensibleren Pflanzen sollten Sie dennoch die Eisheiligen Mitte Mai abwarten und können danach bedenkenlos loslegen.

Salatsorten, Kartoffeln, Mangold, Karotten, Tomaten, Radieschen und Lauchzwiebeln können jetzt direkt ins Beet ausgesät werden.

Den Rasen sollten Sie im Mai besser nicht mähen, denn damit tun Sie den Insekten etwas Gutes.

Auch Ringelblumen und Bohnen werden jetzt ausgesät.

Zehn Gemüsesorten, die ganz einfach anzubauen sind Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Ein Blick in den Saisonkalender zeigt, dass Kräuter, Erdbeeren, Rhabarber, Spargel und Zwiebel im Mai geerntet werden können.