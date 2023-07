Drei Hausmittel helfen, damit das Gefrierfach nicht so schnell vereist

Von: Anne Hund

Um die Eisbildung hinauszuzögern, gibt es Hausmittel, die jeder daheim hat oder schnell im Laden besorgen kann. Zum Beispiel Natron.

Ein vereistes Gefrierfach, das braucht daheim niemand. Denn dadurch steigt der Stromverbrauch unnötigerweise, und der Platz im Gefrierfach wird umso kleiner, je stärker sich das Eis an den Seitenwänden bildet. Umso wichtiger ist es, den Gefrierschrank regelmäßig abzutauen und zu reinigen.

Das Gefrierfach sollte man regelmäßig reinigen, damit sich nicht so schnell Eis bildet und keine Gerüche entstehen. © AndreyPopov/Panthermedia/Imago

Gefrierfach soll nicht ständig vereisen? Hausmittel kann helfen

Im besten Fall sollte sich das Eis nicht nachbilden. Zum Glück gibt es einen Kniff, wie das Gefrierfach nicht so schnell vereisen kann. Kenner setzen dabei auf ein bewährtes Hausmittel, nämlich Natron, das es in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen gibt und das dafür sorgen soll, dass sich die Feuchtigkeit im Gefrierschrank nicht so schnell festsetzen kann.

Zwei Löffel Natron auf einen feuchten Lappen geben

So funktioniert es: Zuerst alles wie gewohnt abtauen. Und danach zwei Esslöffel Natron auf ein feuchtes Tuch geben und damit die Innenwand vom Eisfach gründlich auswischen, wie das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de rät. Praktischer Nebeneffekt: Natron kann auch unangenehme Gerüche binden. Die Gummidichtungen sollte man beim Wischen des Gefrierfaches allerdings aussparen, da sie durch das Natron beschädigt werden könnten. Außerdem werden Haushaltshandschuhe bei der Anwendung empfohlen.

Alternativ ein wenig Speiseöl oder Glycerin aufs feuchte Tuch geben

Hat man kein Natron daheim, kann man Utopia zufolge ersatzweise auch zwei andere Hausmittel verwenden: Speiseöl oder Glycerin. Mann sollte von der jeweiligen Flüssigkeit „ein wenig“ auf den nassen Lappen träufeln und das Gefrierfach damit auswischen, heißt es demzufolge.

Feuchtigkeit im Kühlschrank vermeiden

Davon abgesehen sollte man keine heißen Lebensmittel in den Kühlschrank stellen und die Tür zum Kühlschrank immer schnell verschließen, damit keine warme Raumluft nach innen dringt.

