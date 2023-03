Gartenpflege: Welche Positionen sind auf die Mieter umlagefähig?

Das Thema Gartenpflege führt nicht selten zu Streit zwischen Mieter und Vermieter. Eigentlich sind die Verantwortungen jedoch klar gesetzlich geregelt.

Ein Einfamilienhaus oder eine Mietwohnung mit anliegendem Garten — das ist wohl der Traum der meisten Wohnungssuchenden. Leider führt das Thema Gartenpflege nicht selten zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Vermieter. Insbesondere die Frage, wer für die ordentliche Instandhaltung der Grünflächen zuständig ist und damit auch für die entstandenen Kosten aufkommt, sorgt in vielen Fällen für Ärger. Glücklicherweise unterliegen die Verantwortungen in Sachen Gartenpflege einer klaren gesetzlichen Regelung. Trotzdem kommt es leider immer wieder vor, dass Vermieter Positionen unrechtmäßig auf ihre Mieter umlegen.

Nicht zuletzt deshalb lohnt sich eine genaue Prüfung der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Allerdings ist stets auch ein Blick in den geltenden Mietvertrag vonnöten, da hier im Regelfall festgelegt ist, wer für die regelmäßige Wartung der Grünflächen verantwortlich ist. Von Fall zu Fall kann das nämlich unterschiedlich sein. Damit Sie von Ihrem Vermieter in Sachen Gartenpflege nicht über den Tisch gezogen werden, können Sie sich mit diesen Infos einen wichtigen Überblick über die geltende Gesetze verschaffen.

Gartenpflege: Das ist die geltende Gesetzeslage

Ein älterer Herr bei der Gartenarbeit. © Addictive Stock/Imago

Wer schon einmal Streit mit seinem Vermieter hatte, weiß, wie unangenehm die Wohnsituation infolge regelmäßiger Auseinandersetzungen werden kann. Doch das muss nicht sein, denn glücklicherweise hat der Gesetzgeber ein umfangreiches Mietrecht festgelegt. Eine pauschale Beantwortung der Frage, wer im Mietverhältnis die Gartenpflege übernehmen muss, gibt es dennoch nicht. Grundsätzlich gilt allerdings, dass Mieter eines Einfamilienhauses mit Garten die Grünfläche mitmieten und deshalb auch für die Instandhaltung zuständig sind. Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit Gemeinschaftsgarten mieten derweil nur ihren jeweiligen Wohnbereich.

Die Grünanlagen sind dann im Regelfall Sache des Vermieters. Eine Ausnahme besteht, wenn im Mietvertrag ausdrücklich festgelegt wurde, dass der Vermieter die Pflege des Gartens auf die Hausparteien überträgt. Diese Vertragsklausel verpflichtet die Mieter zu Gärtnertätigkeiten und kann rückwirkend nicht angefochten werden. Gerade in diesem Fall kommt es jedoch oftmals zu unrechtmäßig aufgeführten Kostenpositionen. Denn auch wenn die Gartenpflege Teil des Mietvertrages ist, müssen Mieter nicht alle anstehenden Arbeiten erledigen.

Gartenpflege: Das sind die Rechte und Pflichten der Mieter

Gartenarbeit ist zweifelsohne ein breit gefasster Begriff. Während einige darunter in etwa Müllentsorgung oder Pflanzengießen verstehen, bezeichnen wiederum andere ebenso das Abholzen toter Bäume oder die Errichtung eines Zaunes als Gärtnertätigkeit. Tatsächlich müssen Mieter, die durch ihren Mietvertrag zur Gartenpflege verpflichtet werden, jedoch nicht alles bezahlen, was zur Instandhaltung der Grünflächen nötig ist. Durch das Oberlandesgericht Düsseldorf wurde nämlich bereits vor fast zwanzig Jahren festgelegt, dass Bewohner eines Mietshauses nur Arbeiten erledigen müssen, die ohne besondere Fachkenntnisse oder größere Zusatzkosten zu schaffen sind.

Dazu gehören beispielsweise Unkrautjäten, Rasenmähen (bei dem einige Fehler passieren können) oder Laubharken. Mieter, in deren Mietvertrag auch die Gartennutzung enthalten ist, dürfen die Grünflächen außerdem entsprechend mitgestalten. Bewohner eines Einfamilienhauses haben dadurch unter anderem das Recht, bestimmte Spielgeräte aufzustellen oder einen kleinen Teich anzulegen. Parteien in einem Mehrfamilienhaus müssen sich an die entsprechenden Klauseln im Vertrag halten. Sind diese pauschal gehalten, darf zum Beispiel ein Planschbecken oder Gartendeko aufgebaut sowie ein Grill unter Einhaltung der wichtigsten Regeln genutzt werden.

Gartenpflege: Was darf der Vermieter auf die Betriebskosten umlegen?

In seinem Mietvertrag kann der Vermieter generell festlegen, welche Kosten für die Gartenpflege vom Mieter zu tragen sind. Grundsätzlich müssen die Grünanlagen für alle Bewohner nutzbar sein, was allerdings auch bedeuten kann, dass sie ausschließlich die Umgebung hübscher machen. Einige Gärten — selbst solche mit Umzäunung — gelten jedoch offiziell als öffentliche Parks. In diesem Fall müssen Mieter nicht für die Instandhaltung aufkommen. Spielplätze gehören laut Gesetzgeber ebenso zum Garten, weshalb Reinigung, Kontrolle und Wartung auf die Betriebskosten umgelegt werden können.

Anfallende Reparaturen sind jedoch ähnlich wie im regulären Wohnbereich vom Vermieter zu bezahlen. Besonders wichtig zu wissen: Die Neuanlage eines Gartens sowie sein Wiederaufbau nach einem Unwetter, aufgrund von langjähriger Vernachlässigung oder wegen der Zerstörung durch Tiere sind gleichermaßen Sache des Vermieters. Ähnlich verhält es sich mit der Begrünung von Dachanlagen. Da diese der Dämmung dienen, sind die Kosten für Aufbau und Wartung laut Gesetzgeber vom Vermieter zu tragen. Welche Einzelpositionen letztendlich umlagefähig sind, hängt also nicht nur vom Mietvertrag, sondern auch von den bestehenden rechtlichen Regelungen ab. Durch einen Abgleich dieser Infos mit der jährlichen Betriebskostenabrechnung sollte also schnell zu erkennen sein, wie viel Geld Mieter tatsächlich in die Gartenpflege investieren müssen.