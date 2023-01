Neujahrsputz für Gartengeräte: Im Januar sollte man sie reinigen und ölen

Von: Ines Alms

Wer es im Herbst oder Laufe des Winters noch nicht erledigt hat, sollte vor der nächsten Saison zur Stahlwolle greifen, und Spaten, Harke & Co. von Rest-Schmutz befreien.

Es gibt in einem Garten sicherlich freudvollere Arbeiten als das Reinigen der Gartengeräte. Aber erstens ist dort im Winter eh nicht so viel zu tun und zweitens leben mit guter Pflege Werkzeug als auch Pflanzen länger. So kann Rost Spaten & Co. nachhaltig schädigen. Erd- und Pflanzenreste enthalten möglicherweise Keime und Erreger, die auf junges Grün Krankheiten übertragen, gleiches gilt für stumpfes Gerät.

Gartengeräte reinigen: Jetzt ist Zeit für den Neujahrsputz

Wer einmal einen guten Spaten gefunden hat, sollte ihn hegen und pflegen, damit der Rost keine Chance hat. © YAY Images/Imago

Vor der Pflege kommt die Reinigung. Hier gibt es mehrere Herangehensweisen: Verbliebenen Schmutz wie Erdreste sollte man zunächst abbürsten oder mit Wasser abwaschen, dem man gegebenenfalls noch etwas Seife oder ein anderes Reinigungsmittel hinzufügt. Wenn der Schmutz fester sitzt, greift man – je nach Empfindlichkeit der Beschichtung – zu einer Zahnbürste, Schmirgelpapier oder gar einer Drahtbürste. Letztere eignen sich ebenso wie Stahlwolle auch zur Entfernung von Rost, empfiehlt das SWR Fernsehen. Im nächsten Schritt müssen die Geräte gut abgetrocknet werden.

Nach der Reinigung bietet es sich an, die Geräte zu schärfen: Gartenscheren am besten mit einem Schleifstein, scharfkantiges wie Hacke und Spaten beispielsweise mit einer Handfeile. Auch Schleifpapier leistet bei Scheren gute Dienste.

Mit Öl funktionieren Gelenke wieder wie geschmiert

Holz kann man mit Schmirgelpapier etwas abschleifen, um es dann ebenso wie Metalloberflächen mit Pflanzenöl, zum Beispiel Leinöl, zu behandeln. Dies schützt jeweils vor Feuchtigkeit bzw. vor Rost. Wer den Effekt verstärken möchte, mischt das Öl für die Holzbehandlung noch mit etwas Terpentinersatz, sodass es tiefer eindringen kann, rät das TV-Magazin Rasch durch den Garten. Metallgelenke oder -federn von Scheren bekommen einen Tropfen Schmieröl.

Nicht nur Gartenwerkzeug kann Pflanzenkrankheiten übertragen, daher sollte man auch Zubehör wie Rankhilfen, Stützstäbe oder Töpfe vor ihrem nächsten Einsatz reinigen.