Haushaltstipp: Braune Fugen zwischen den Bodenfliesen werden mit Hausmitteln wieder blitzblank

In den Fugen von Bodenfliesen sammelt sich oft der Schmutz von Jahrzehnten an. Doch selbst die dunkelsten Fugen werden mit Hausmitteln oft wieder strahlend weiß.

In vielen Haushalten steht einmal pro Woche oder alle zwei Wochen die Reinigung der Bodenfliesen auf dem Putzplan. Während sich die Fliesen mit herkömmlichen Putzmitteln meist wunderbar reinigen lassen, sieht es mit den Fugen schon anders aus. Doch mit den richtigen Hausmitteln sehen auch diese schwer zu reinigenden Stellen bald wieder wie neu aus.

Hausmittel zum Reinigen der Fugen von Bodenfliesen – Backpulver und Essigessenz

Die Fugen von Bodenfliesen sind oft hartnäckig verfärbt. Eine Zahnbürste und Hausmittel helfen bei der Reinigung. © TanyaRozhnovskaya/Imago

Das Problem: Fugen liegen etwas tiefer als das Betonfliesen und sind je nach verwendetem Fugenmörtel auch leicht rau, wodurch sich bei der Reinigung der Schmutz leicht in ihnen festsetzt. Meist fallen die Verschmutzungen dann erst auf, wenn die Fugen schon tief braun bis schwarz sind. Um sie wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen, genügen jedoch schon ein paar bewährte Hausmittel: Essigessenz und Backpulver. Und so geht‘s:

Streuen Sie Backpulver oder Natron über die Fugen und sprühen das Ganze mit Essigessenz ein. (Als Alternative zum Essig eignet sich auch flüssige Zitronensäure.)

Lassen Sie das Ganze für einige Minuten einwirken.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen schrubben Sie die Fugen am besten zusätzlich mit einer alten Zahnbürste.

Anschließend die Fugen feucht abwischen – fertig.

Hartnäckigen Fugenschmutz mit Drahtbürste lösen

Sollte alles Schrubben nichts nützen und der Schmutz schon zu tief in die Fugen eingedrungen sein, empfiehlt sich als letztes Mittel, die Fugenoberfläche mit einer kleinen, weichen Drahtbürste aus dem Baumarkt vorsichtig abzutragen. Das funktioniert auch mit einem feinen Schleifpapier.

Vorsicht: Essig und Zitronensäure nicht bei säureempfindlichem Naturstein anwenden

Bevor Sie gleich loslegen, sollten Sie jedoch unbedingt das Material der Bodenfliesen beachten: Bei säureempfindlichem Naturstein wie Kalkstein beziehungsweise. Marmor verzichten Sie bitte auf die Behandlung mit Zitronensäure und Essig oder Essigessenz. Dies könnte die Oberfläche der Fliesen beschädigen. Auch bei nicht imprägnierten Feinsteinzugfliesen ist Vorsicht geboten. Im Zweifel fragen Sie lieber einen Fliesenfachmann.

Sollten sich die Fugen gar nicht mehr reinigen lassen, können Sie die Fugenmasse entweder abtragen und neu verfugen, oder die alten Fugen mit Fugenfarbe übermalen. Sie wollen Ihre Küche neu gestalten, aber nicht viel Geld ausgeben? Auch hier kann ein neuer Anstrich Wunder bewirken.