Neun Frühlingsblumen, die jetzt schon in den Balkonkasten dürfen

Zwiebelblüher wie Hyazinthen und Narzissen dürfen im Februar schon auf den Balkon. © Westend61/Imago

Zwiebelblüher sind mit ihren Blüten besonders früh dran im Jahr. Daher sind sie die ersten Pflanzen, die ihren Platz auf dem Balkon finden, auch wenn es noch etwas kalt ist.

Im Gartencenter findet man im Februar schon eine Menge vorgetriebener Frühlingsblumen, die einen farbenfrohen Lichtblick in die Wohnung bringen. Doch es geht auch draußen: Nicht jeder ist dazu gekommen, im Herbst Blumenzwiebeln in die Erde zu stecken. Da viele der Zwiebelblumen leicht frostverträglich sind, kann man das bunte Angebot nutzen und sie auf den Balkon oder die Terrasse pflanzen. Welche Frühlingsblüher jetzt schon nach draußen dürfen, weiß 24garten.de.

Die in Gewächshäusern vorgetriebenen Frühlingsblumen sind im Wärmeren aufgewachsen und in erster Linie für den Blumenschmuck der eigenen vier Wände gedacht. Wie Gärtnermeister Rüdiger Ramme in der WDR-Sendung Hier und heute jedoch erklärt, vertragen Zwiebelblüher durchaus Minustemperaturen von drei bis vier Grad und dürfen somit schon in den Blumenkasten auf den Balkon.