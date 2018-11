Frau dekoriert Ikea um - und sorgt für ordentlich Lacher

In Einrichtungshäusern sind für gewöhnlich Möbelstücke so angeordnet, dass sie Käufern den besten Eindruck vermitteln. Eine Kundin wollte mal etwas Neues probieren.

Mit den Worten "Gleich werde ich bei Ikea wieder rausgeschmissen" hat eine junge Frau auf Twitter ein Foto gepostet, das viele hundert User zum Lachen gebracht hat.

Frau ordnet Ware von Ikea neu an - und bringt Menschen zum Schmunzeln

Die Userin mit dem Namen Schmagülzchen hat es sich nicht nehmen lassen, einmal einen Tisch in einem Ikea-Einrichtungshaus umzudekorieren. Gelungen, wie rund 12.000 Twitter-Nutzer finden, die ihren Post bis dato (9.11.18) geliked haben.

Viele User schmunzeln über das Bild, auf dem zwei Plüsch-Haifische vor Plüschschweinen auf Tellern an einem Tisch sitzen, daneben jeweils ein Topflappen. Sogar ein kleiner Salatkopf aus Stoff ist darauf drapiert.

Gleich werde ich bei IKEA wieder rausgeschmissen. pic.twitter.com/uhYDTG7D4f — Schmagülzchen (@MissSchmaguelze) 7. November 2018

Viele gehen humorvoll mit dem Bild um und analysieren es auf ihre ganz eigene Weise. So schreibt eine Userin sehr ausführlich: "Es stellt die Konsumgesellschaft dar, in der wir leben, wobei die beiden Figuren am Tisch als Haie dargestellt sind, weil die Gesellschaft alles, was ihr unterkommt, vernichtet. Die Schweine repräsentieren ihren endlosen Hunger und ihr Desinteresse an der barbarischen Fleischindustrie. Das Hinzutun der Handschuhe zeigt, dass sie tatsächlich Angst vor dem Ganzen haben und sich abdecken, um nicht von der Wahrheit verbrannt zu werden." Den Salat kommentiert die Userin so: "Das ist ihr geheimes Verlangen, rechtschaffen und richtig zu leben, es ist nicht auf dem Teller, weil sie sich nicht aktiv damit beschäftigen wollen, da es einfacher ist, in ihrer konsumierenden Komfortzone zu bleiben."

Die gute @sylthuria hat mal eine Analyse des Kunstwerks durchgeführt pic.twitter.com/2h4athTf62 — Henrik (@Henkoglobin) 8. November 2018

Ein anderer User schließt sich der vorhergegangenen Analyse an: "Die hinzugefügten Handschuhe weisen auf ihre generelle Angst hin, mit denen sie sich vor Verbrennungen durch die Wahrheit schützen wollen."

Die hinzugefügten Handschuhe weisen auf ihre generelle Angst hin, mit denen sie sich vor Verbrennungen durch die Wahrheit schützen wollen. — ®️0️⃣️0️⃣✝️ (@beckstown78) 8. November 2018

Andere finden wiederum, dass die Erstellerin des Bildes nicht rausgeschmissen werden sollte: "Die sollten dich anstellen!"

Die sollten dich anstellen! — ChocolateJunkie (@choc_junkie) 7. November 2018

sca