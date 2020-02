Frau bittet um Deko-Tipps - stattdessen raten ihr panische User, sofort umzuziehen

Eigentlich wollte eine Frau aus Australien bloß Tipps, wie sie eine Tür in ihrer neuen Wohnung dekorieren könnte. Stattdessen reagierten Internetnutzer panisch.

Die Australierin Taylor Anne sah sich nach ihrem Umzug in eine neue Wohnung einem kleinen Problem gegenüber. Im Schlafzimmer ihrer Tochter befand sich eine deplatzierte Tür mitten in der Wand, die sie etwas kaschieren wollte. Dazu bat sie im Netz um Deko-Tipps - mit der panischen Reaktion wird sie aber nicht gerechnet haben.

Ihr Problem schilderte sie nämlich in einer Facebook-Gruppe, die sich mit Fragen rund ums schöne Wohnen beschäftigt: "Wir sind vor Kurzem umgezogen, und im Zimmer meiner Tochter ist diese unheimliche Tür, die unter das Dach über den Erdgeschossräumen führt. Hat jemand Ideen, wie ich sie dekorieren kann, damit sie hübscher aussieht?", fragte sie dort. Ihrem Beitrag fügte sie ein Foto der besagten Tür* an - und löste damit unter den Usern, die in ihrer Freizeit wohl viele Horrorfilme schauen, panische Reaktionen aus.

In einem Großteil der 1.300 Kommentare, die ihr Beitrag innerhalb kürzester Zeit generiert hat, fühlten sich User nämlich an diverse Horrorstreifen erinnert: "Oh Gott, davor würde ich mir in die Hosen machen. Ich würde die ganze Nacht wachliegen und darauf warten, dass der Geist aus 'The Grudge' da rauskommt", schrieb eine Person. Oder: "Das kommt geradewegs aus einem Horrorfilm. Ich würde dieses Zimmer absperren und davonlaufen." Eine andere riet sogar zu drastischen Maßnahmen: "Oh nein! Zieh sofort aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Film gesehen habe... und er endet nicht gut."

Zum Glück der Mutter haben aber nicht alle Nutzer zu viele Horrorfilme gesehen und gaben recht kreative Tipps, mit denen sie ihr Problem lösen könnte. Verschiedene Vorschläge sahen vor, dass sie die Tür überstreichen oder hinter einem Spiegel verstecken sollte. Eine Person empfahl, einen Wandteppich darüber zu hängen, da sich dieser auch leicht wieder entfernen lässt. Besonders einfallsreich ist der Vorschlag, die Front eines Kleiderschranks vor der Tür anzubringen, um es wie in der Fantasy-Welt Narnia aussehen zu lassen. Genügend Inspiration dürfte die Australierin also trotz fachfremder Kommentare bekommen haben.

