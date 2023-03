Blut-, Kaffee- oder Rotweinflecken: Drei Tipps, wie Sie die Wäsche schnell wieder sauber kriegen

Von: Anne Hund

Teilen

Rückt man Flecken mit den richtigen Hausmitteln schnell zu Leibe, verhindert man, dass sie sich im Stoff festsetzen.

Manche Flecken gelten als besonders hartnäckig. Wenn man ihnen allerdings frühzeitig zu Leibe rückt, verhindert man, dass die Farbe unschöne Spuren auf dem hellen Wäschestück oder weißen Tischtuch hinterlässt. Hier ein paar einfache Tipps und Hilfen, die jeder daheim beherzigen kann.

Bei Blutflecken hilft sofort kaltes Wasser

Blutflecken beseitigt man am schnellsten und effektivsten mit kaltem Wasser. Entweder man weicht das Textil in dem kalten Wasser ein. Oder man rückt dem Fleck mit einem durchtränkten Tuch zu Leibe – am besten mit vorsichtigen, tupfenden Bewegungen, sodass das kalte Wasser in den Stoff eindringen kann, der dabei aber nicht kaputt gerieben wird.

Sind die Stellen bereits getrocknet, hilft dem Verbraucherservice Bayern zufolge eine zweiprozentige Kochsalzlösung – dafür soll man etwa 20 Gramm Salz in einem Liter kaltem Wasser auflösen, so der Tipp. Durch das Kochsalz löse sich das Eiweiß, sodass es sich besser ausspülen lasse. Größere Blutflecken sollte man den Experten zufolge erst für 30 Minuten einweichen und danach mit einem üblichen Color- oder Vollwaschmittel und bei höherer Temperatur waschen, wie es in einer früheren Mitteilung heißt.

Rückt man Flecken mit Hausmitteln schnell zu Leibe, verhindert man, dass sie sich im Stoff festsetzen. © Gottfried Czepluch/Imago

Kaffeeflecken mithilfe von Gallseife schnell loswerden

Kleckert man beim Kaffeetrinken, ist es um die weiße Tischdecke geschehen. Zum Glück wissen die Kenner, wie man sich zu helfen weiß: Frische Kaffeeflecken sollte man mit einem Eiswürfel einreiben und das Textil im Anschluss waschen, so einer ihrer Tipps laut Bayern1.de. Auch die bewährte Gallseife helfe bei Kaffeeflecken. Viel Mineralwasser auf die Flecken zu geben und alles mit Papiertüchern trocken zu tupfen, helfe ebenfalls, die braunen Flecken auf die Schnelle loszuwerden. Gallseife wirkt übrigens auch besonders gut bei Eiweiß-, Obst- und Fettflecken, so der Verbraucherservice Bayern.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Rotweinflecken entfernen – ist der Fleck noch neu, hilft Salz

Wenig erfreulich sind Rotweinflecken. Ist der Fleck ganz frisch, hilft Salz als bewährte Sofort-Maßnahme: Auf den noch feuchten Fleck ein Häufchen davon streuen und das Salz eine Weile einwirken lassen. Danach vorsichtig ausklopfen und ab in die Wäsche damit. Ansonsten wirkt auch hier Gallseife „Wunder“, wie es in dem Bericht des BR heißt. Habe man nichts anderes zur Hand, solle man zum Mineralwasser greifen, die verschmutzte Textilie darin einweichen und sie danach in die Wäsche tun. Sie wollen zudem vergilbte Wäsche wieder weiß kriegen? Auch hier helfen einige altbewährte Hausmittel.