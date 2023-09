Veränderung durch Klimawandel: Gemüse und Obst, das jetzt auch bei uns gedeiht

Feigen, Ingwer, Bananen

Die Sommer und Winter haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Das ist einerseits eine große Gefahr. Andererseits eine Chance für Gärtner.

Zu trockene oder zu nasse Sommer, zu warme Winter – dass sich die klimatischen Bedingungen in den letzten Jahren spürbar verändert haben, ist kaum zu leugnen. Und es wird noch heftiger werden: Bis zum Jahr 2100 geht man beim Umweltbundesamt (UBA) von einem globalen mittleren Temperaturanstieg zwischen 1,8 und 4,0 Grad Celsius aus.

Wer trotzdem weiter Freude an seinem Garten haben möchte, sollte aus diesem Grund die Bepflanzung der Witterung anpassen. In trockenen, heißen Sommern bieten sich hier zum Beispiel mediterrane Pflanzen an, die mit solchen Bedingungen wunderbar zurechtkommen und nicht so viel Wasser benötigen. Und manch ein Gärtner freut sich bestimmt auch darüber, dass nun hierzulande einige Obst- und Gemüsesorten gedeihen, denen es sonst zu kühl war.

Gute Chancen für Bananen, Erdnüsse oder Feigen aus dem eigenen Garten

Später Frost oder lang anhaltende Minustemperaturen sind im deutschen Winter selten geworden. Das bedeutet auch, dass jetzt Pflanzen wie Feige oder Erdnuss eine gute Chance haben, über den Winter zu kommen. Das sagt auch Anne Staeves vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BLZ) in einem Artikel auf Weather.com: „Mit dem Klimawandel und steigender Erwärmung kann man prinzipiell damit rechnen, dass Pflanzen, die bisher nur schwer über den Winter zu bringen waren, auch in hiesigen Gebieten gute Wachstumsbedingungen finden.“ Damit bezieht sie sich vor allem auf Gewächse aus dem Mittelmeerraum.

Nicht alle Exoten werden gedeihen

Während mediterrane Pflanzen wenig Probleme haben werden, gilt das noch lange nicht für (sub)tropische Pflanzen. „Die Vegetationsperiode in den Tropen und Subtropen ist viel länger als in unserer gemäßigten Zone“, erklärt Sandra von Rekowski vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. (BDG) laut Weather.com. Für Exemplare, wie etwa die Ananas-Pflanze, sind die Temperaturen auf Dauer zu niedrig und die Luftfeuchtigkeit zu gering.

Gute Erträge einiger Pflanzen aus dem Ausland

Zu den Pflanzen, die inzwischen auch in Deutschland gedeihen und gute Erträge versprechen, gehören zum Beispiel:

Japanische Faserbanane

Ingwer

Paprika

Chili

Feige

Passionsfrucht

Wer Pflanzen-Exoten im heimischen Garten anbauen möchte, sollte nicht nur auf die höheren Temperaturen vertrauen. Auch eigene Maßnahmen sollten ergriffen werden. Dazu gehört auch, dass man die verschiedenen Standorte im Garten kennt. Eine nach Süden ausgerichtete Mauer kann beispielsweise Pflanzen gedeihen lassen, die an anderen Stellen Schaden nehmen würden. Für den Winter gelten häufig unterschiedliche Ansprüche: Einige Pflanzen benötigen Frostschutz in Form von Strohmatten, andere sollten besser in Gewächshäuser oder Wintergärten umziehen.

