Februar: Anzucht von Süßkartoffeln klappt jetzt schon

In Eierkartons lässt sich Gemüse gut vorziehen. © Cavan Images/Imago

Der Februar ist zwar ein Wintermonat, aber in den eigenen vier Wänden lassen sich viele Gemüsesorten bereits jetzt vorziehen.

Der Winter hat den Garten im Februar fest im Griff und oftmals bleibt Gärtnerinnen und Gärtnern nur übrig, die weiße Winterlandschaft zu bestaunen und sich auf die nächste Gartensaison zu freuen. Doch ganz untätig müssen Sie nicht verharren, denn auch im Februar lassen sich bereits die ersten Gemüsesorten drinnen vorziehen. Schaut man den Keimlingen beim Wachsen zu, lässt sich auch die eher ruhige Wintergartenzeit ohne Langeweile überstehen.

Welche Gemüsesorten sich bereits im Februar vorziehen lassen, weiß 24garten.de.

Bevor es losgehen kann, müssen Sie als Erstes die passende Anzuchterde und kleine Anzuchtschalen bereithalten. Anzuchterde enthält weniger Nährstoffe als normale Blumenerde und regt so die kleinen Keimlinge an, stärker zu wachsen. Als Anzuchtschale eignen sich beispielsweise leere Eierkartons. Dafür stechen Sie unten in die Eierkartons kleine Löcher, sodass das Gießwasser abfließen kann.